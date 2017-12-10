Гущин: «Знания Слуцкого абстрактны. Хороший парень – не профессия»

Заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин дал оценку профессиональному уровню бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Как было отмечено, знания специалиста вызывают скепсис.

«Я видел, как играет сборная Слуцкого, «Халл», «Крылья Советов». У него неудач гораздо больше, чем успехов. А успехи Слуцкого не им созданы. Он всегда общался с игроками через других. Знания Слуцкого абстрактны. Как они применяются-то? Хороший парень – не профессия. Вот обозреватель или комментатор из Слуцкого был бы гениальный», – сказал Гущин.