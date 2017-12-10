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    • Гущин: «Знания Слуцкого абстрактны. Хороший парень – не профессия»

    Гущин: «Знания Слуцкого абстрактны. Хороший парень – не профессия»

    Заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин дал оценку профессиональному уровню бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Как было отмечено, знания специалиста вызывают скепсис.

    «Я видел, как играет сборная Слуцкого, «Халл», «Крылья Советов». У него неудач гораздо больше, чем успехов. А успехи Слуцкого не им созданы. Он всегда общался с игроками через других. Знания Слуцкого абстрактны. Как они применяются-то? Хороший парень – не профессия. Вот обозреватель или комментатор из Слуцкого был бы гениальный», – сказал Гущин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2017 08:47
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    Комментарии (38)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    maratagliulin
    1512895336
    Гущин - психолог и говорит о психологических взаимоотношениях с футболистами, а не о футболе... Подача информации сайтом слегка перекручена
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    OfaZavr
    1512895365
    А какие знания имеет какой-то заведущий чтобы оценивать успехи тренера он же не лезет в его работу раз в этом не понимает, откуда он может знать какими знаниями обладает Слуцкий?
    Ответить
    Виталич
    1512896146
    ты кто такой,что бы о чем то рассуждать..
    Ответить
    cska-62
    1512896314
    Если бы Вадим Гущин был бы бомжом, то это вовсе не значило бы, что он неправ. Увы. Он полностью прав. Просто в результате щедро проплаченной пиар-пропаганды и мифа о "Русском Моуриньо" многие оказались зомбированными, и забывают единственное новшество Слуцкого в футболе, а именно его тактику: "Бей-Муса-Беги!". Которая могла срабатывать в матчах с середняками и аутсайдерами РПФЛ и проваливалась в еврокубках. Или то, что тот же "МанСити" на выезде обыграл не Слуцкий, а Думбия. Индивидуально. Первый мяч он забил с дальнего и совсем не голевого паса, просто умудрился зацепиться за мяч и индивидуально сыграл очень сильно. Ну, а второй забил, вообще обокрав защитников "МанСити". Это были не командные мячи вообще, и уж Слуцкий к ним вообще отношения не имел. И шведов обыграли, выйдя на Евро, только благодаря феноменальной игре Акинфеева-чудотворца во втором тайме. Иначе бы счёт был не 1:0, а 1:4 или 1:5. Акинфеев же принёс Слуцкому последнее его "золото", отразив на 86 минуте в Казани неберущийся удар в упор! Слуцкий получил в наследство лучшую защиту в стране и лучшего вратаря страны. В их самом футбольном возрасте. Игроки середины поля и атаки тоже были на загляденье: Дзагоев, Хонда, Тошич, Эльм, Вернблум, Муса, Думбия, возвращался и Вагнер Лав. И что? Разве была у команды атакующая, сбалансированная и комбинационная игра? Нет. Было вымучивание очков, которое отнюдь не всегда удавалось. У Гончаренко из этой обоймы только постаревшая защита, Акинфеев, Дзагоев и Вернблум. И прервана позорная и многолетняя серия с 4 местом в Лиге Чемпионов. ЦСКА ждёт евровесна. Хотя во многих других группах при 3 победах в шести матчах могла бы быть и Лига Чемпионов. Не беда. Путь к Кубку УЕФА в 2005 году начинался именно так. С третьего места на групповом этапе в Лиге Чемпионов.
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    la verdad
    1512896344
    Слуцкий - теоретик, а не практик (имхо).
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    Альфред фаред
    1512901985
    У слуцкого в ЦСКА широков сидел на лавке, а в сборной был капитаном, железным игроком основы. То-ли на сборную насрать ему было, то-ли какой-то дядя говорил кого ставить. У сильного тренера с характером такое мы вряд-ли увидели бы!
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    Ruryu
    1512905434
    Как завлаб,рассуждает о тренерской работе???
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    Ruryu
    1512905486
    Каждый суслик-агроном!!
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    sined1951
    1512910522
    Вот каждый урод может засветиться на этом сайте. Пускай занимается своими делами и не лезет туда, где не соображает. Всегда тренера оценивают по успехом команд, которые он тренировал. Этот х.й наляпал кучу слов-гадостей без всякого анализа. Почему мы должны ему верить? Если он работает в РАН еще не значит, что он и в футболе Дока.
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    ologreds
    1694991765
    numo528689
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