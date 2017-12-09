Конте — о поражении от «Вест Хэма»: «Теряя очки в таких матчах, говорить о чемпионстве не приходится»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

«Говорить о шансах в чемпионате после поражения несколько странно, особенно если это уже четвертое поражение после всего 16 матчей. В такой ситуации невозможно говорить об участии в борьбе за победу в АПЛ, поскольку по собственному опыту я знаю, что в первой половине сезона можно потерпеть не более одного–двух поражений.

При четырех проигрышах после 16 туров для нас чемпионская гонка фактически даже не начиналась. Мы начали сезон с домашнего поражения от «Бернли». Затем проиграли «Манчестер Сити», но это можно объяснить. Однако после этого последовали поражения от «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», которые находятся в самом низу таблицы. Теряя очки в таких матчах, говорить о чемпионстве не приходится», — сказал Конте.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Клуб отстает от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на 11 очков.