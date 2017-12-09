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    • Конте — о поражении от «Вест Хэма»: «Теряя очки в таких матчах, говорить о чемпионстве не приходится»

    Конте — о поражении от «Вест Хэма»: «Теряя очки в таких матчах, говорить о чемпионстве не приходится»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

    «Говорить о шансах в чемпионате после поражения несколько странно, особенно если это уже четвертое поражение после всего 16 матчей. В такой ситуации невозможно говорить об участии в борьбе за победу в АПЛ, поскольку по собственному опыту я знаю, что в первой половине сезона можно потерпеть не более одного–двух поражений.

    При четырех проигрышах после 16 туров для нас чемпионская гонка фактически даже не начиналась. Мы начали сезон с домашнего поражения от «Бернли». Затем проиграли «Манчестер Сити», но это можно объяснить. Однако после этого последовали поражения от «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», которые находятся в самом низу таблицы. Теряя очки в таких матчах, говорить о чемпионстве не приходится», — сказал Конте.

    «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Клуб отстает от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на 11 очков.

    Источник: ФК «Челси»

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    09.12.2017 20:37
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1512842016
    Думаю, в обозримом будущем тренеру предстоят разговоры совсем не о чемпионстве...
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    _Evgen_57
    1512847599
    игроки сливают тебя дружуще
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512849642
    Прошлый сезон: Челси - чемпион, Спартак - чемпион. Этот сезон: Челси - 3 место, Спартак - 4 место. КОНКУРЕНЦИЯ? ТРЕНЕРЫ-ИТАЛЬЯНЦЫ? Что-то ещё?
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    Yurini
    1512851889
    Нужно просто навести хорошего шороха в ЛЧ! Вот где будет Шедевр! И Эти мелкие поражения забудуться как пить дать !
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    ologreds
    1694991767
    numo528647
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