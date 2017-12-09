Шевченко назвал успехом в нынешней ситуации выход двух украинских клубов в плей-офф еврокубков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что считает успешным выступление клубов из УПЛ в текущем розыгрыше еврокубков.

«Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а киевское «Динамо» сумело квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка обоих турниров состоится в понедельник, 11 декабря.

«От последних матчей «Шахтера» и «Динамо» у меня остались только положительные эмоции. Да и «Заря» выглядела достойно – быть может, команде попросту не хватило опыта, но за шесть поединков группового турнира футболисты этот опыт наверняка получили.

Две украинские команды пробились в плей-офф еврокубков – для нашего футбола, с учетом всех нынешних обстоятельств, это успех. Приятно, что мы заканчиваем этот непростой год на такой позитивной ноте», – сказал Шевченко в интервью порталу «Команда №1».