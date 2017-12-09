РФПЛ. «Динамо» нанесло поражение «Анжи»

«Динамо» обыграло «Анжи» в домашнем матче 20-го тура РФПЛ. Голами в составе бело-голубых отметились полузащитник Александр Ташаев и нападающий Евгений Луценко.
Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур
Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ташаев, 8; 2:0 – Луценко, 60.
«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков (Козлов, 32), Морозов, Шунич, Хольмен, Темников (Соснин, 79), Ташаев (Обольский, 90+1), Соу, Луценко, Бечирай.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин (Хубулов, 59), Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано (Прудников, 65), Иванченко (Яковлев, 46).