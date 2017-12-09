Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    РФПЛ. «Динамо» нанесло поражение «Анжи»

    «Динамо» обыграло «Анжи» в домашнем матче 20-го тура РФПЛ. Голами в составе бело-голубых отметились полузащитник Александр Ташаев и нападающий Евгений Луценко.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ташаев, 8; 2:0 – Луценко, 60.

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков (Козлов, 32), Морозов, Шунич, Хольмен, Темников (Соснин, 79), Ташаев (Обольский, 90+1), Соу, Луценко, Бечирай.

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин (Хубулов, 59), Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано (Прудников, 65), Иванченко (Яковлев, 46).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2017 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Томь вперёд
    1512824637
    Вторая подряд победа! Отличная концовочка перед перерывом!
    Ответить
    nik_59
    1512825477
    Молодцы!
    Ответить
    FanatSerj
    1512825568
    Опупительно! Прям отлегло после двух побед. Не зря премии дали игрокам.
    Ответить
    insider_retro
    1512827332
    Ну вот... Две игры, шесть очков и всё уже не так мрачно!.. Надо наращивать усилия!!
    Ответить
    yarik1_78
    1512833648
    Мусорки встают с колен!
    Ответить
    Fan Loko mik
    1512834572
    Динамики красавцы, вторая победа подряд! Поздравляю!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694991769
    numo528626
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+