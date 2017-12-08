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    • Гвардиола: «Манчестерское дерби ничего не решит в борьбе за чемпионство»

    Гвардиола: «Манчестерское дерби ничего не решит в борьбе за чемпионство»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от дерби с «Манчестер Юнайтед». Специалист считает, что этот матч не окажется решающим в борьбе за титул.

    «Мы думаем о том, как приехать и победить. Но любой результат этой игры не позволит нам выиграть или проиграть чемпионство.

    Наш рекорд по победам когда-нибудь прервется. Сейчас я думаю только о следующем матче и успехе в нем», – сказал Гвардиола.

    Напомним, матч может быть перенесен из-за обильного снегопада, который обрушился на Манчестер.

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    08.12.2017 22:30
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    Комментарии (3)
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    Jenea83
    1512765986
    Отказывается на всякий случай
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    XaXatyn
    1512797621
    Если сити выиграет отрыв будет очень солидный ! Стой игрой которую они показывают можно задуматься и о победе в АПЛ!
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    ologreds
    1694991773
    numo528561
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