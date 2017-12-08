Гвардиола: «Манчестерское дерби ничего не решит в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от дерби с «Манчестер Юнайтед». Специалист считает, что этот матч не окажется решающим в борьбе за титул.

«Мы думаем о том, как приехать и победить. Но любой результат этой игры не позволит нам выиграть или проиграть чемпионство.

Наш рекорд по победам когда-нибудь прервется. Сейчас я думаю только о следующем матче и успехе в нем», – сказал Гвардиола.

Напомним, матч может быть перенесен из-за обильного снегопада, который обрушился на Манчестер.

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