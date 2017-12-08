Де Хеа: «Сможет ли «Манчестер Сити» нас остановить?»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити». Испанский вратарь считает «Юнайтед» фаворитом в этом противостоянии.

«Сможет ли «Манчестер Юнайтед» остановить «Манчестер Сити»? А смогут ли они нас остановить? Мы уверены в своих силах. Хотим победить, как делали это в двух тяжелых выездных матчах», – рассказал Де Хеа.

Манчестерское дерби находится под угрозой переноса из-за обильного снегопада, который обрушился на город.

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