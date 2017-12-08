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    Де Хеа: «Сможет ли «Манчестер Сити» нас остановить?»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити». Испанский вратарь считает «Юнайтед» фаворитом в этом противостоянии.

    «Сможет ли «Манчестер Юнайтед» остановить «Манчестер Сити»? А смогут ли они нас остановить? Мы уверены в своих силах. Хотим победить, как делали это в двух тяжелых выездных матчах», – рассказал Де Хеа.

    Манчестерское дерби находится под угрозой переноса из-за обильного снегопада, который обрушился на город.

    Моуринью: «Детям в школах будет весело после нашего дерби с «Манчестер Сити»

    Источник: Skysports

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    08.12.2017 22:00
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    Комментарии (10)
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    AtticusFinch
    1512760465
    Без Погба - смогут))и Рекордную серию прервут)))
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    Serjoga
    1512761155
    Все-таки поставлю на МС! Их тяжело будет остановить! Это не матч с Шахтером, который ничего не решал!
    Ответить
    САНЁК17
    1512761707
    Знаем что игра будет то будет,но сити будет правит после поражение в лч
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    DeStar
    1512763339
    Будет крутой матч надеюсь, но поставил бы на сити
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    Mordor13rus
    1512763389
    Легко, если Хаддер остановил и Базель, и при этом просрали Челси, то с легкостью, учитывая атаку ИС
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    Almazovich
    1512770727
    Успехов Давид Де Хеа!
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    Енисей - чемпион !
    1512781624
    Остановят друг друга . Ничья .
    Ответить
    Костефан
    1512794537
    Тащи Давид, тащи, работа будет...)
    Ответить
    XaXatyn
    1512797461
    Де Хеа будет тащит все что летит , все шансы выиграть у сити
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    ologreds
    1694991773
    numo528559
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