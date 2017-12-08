Манчестерское дерби могут перенести из-за снегопада

На Манчестер обрушился сильный снегопад. Из-за этого под угрозой проведение матча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

При отрицательной температуре на трибунах может образоваться лед. Руководство «МЮ» будет консультироваться с экспертами. Существует вероятность переноса игры на более поздний срок.

Напомним, встреча должна состояться 10 декабря. Ее начало запланировано на 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

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