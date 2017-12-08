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    Манчестерское дерби могут перенести из-за снегопада

    На Манчестер обрушился сильный снегопад. Из-за этого под угрозой проведение матча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    При отрицательной температуре на трибунах может образоваться лед. Руководство «МЮ» будет консультироваться с экспертами. Существует вероятность переноса игры на более поздний срок.

    Напомним, встреча должна состояться 10 декабря. Ее начало запланировано на 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    Моуринью: «Детям в школах будет весело после нашего дерби с «Манчестер Сити»

    Источник: Twitter

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    08.12.2017 21:26
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    Комментарии (18)
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    BRO_football
    1512757715
    Слабаки! Это вы ещё в Хабаровске не играли!
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    psilocybe
    1512758281
    не надо мне на работу!!!!!!!
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    insider_retro
    1512758457
    ... отрицательная температура... лёд... консультации с экспертами... вероятность переноса игры... Катастрофа!.. А может это гибкая и продуманная политика АПЛ, взаимопонимание и поиск компромиссных решений с клубами при возникновении проблем??..
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    lekseij2007
    1512758925
    Нет уж! Подавай дерби!
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    XaXatyn
    1512759728
    Снега испугались !Приезжайте в Россию дерби играть , у нас погода футбольная !
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    portero
    1512759870
    сегодня 8 число, до 10 вечера снег будет идти??? или это причина ......
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    Serjoga
    1512761583
    А при -17 западло сыграть?
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    ologreds
    1694991773
    numo528556
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