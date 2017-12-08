Победитель Лиги чемпионов Лусио перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии

Бразилец Лусио вернулся в родной чемпионат, где будет играть в составе клуба «Гама». Команда представляет четвертый дивизион первенства Бразилии.

Лусио находился без команды с конца 2016 года. Ранее он выступал в составе индийской команды «Гоа».

Вместе с «Интером» Лусио в 2010 году выигрывал Лигу чемпионов. Он также играл за «Баварию» и «Байер».