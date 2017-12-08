Победитель Лиги чемпионов Лусио перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии

Бразилец Лусио вернулся в родной чемпионат, где будет играть в составе клуба «Гама». Команда представляет четвертый дивизион первенства Бразилии.
Лусио находился без команды с конца 2016 года. Ранее он выступал в составе индийской команды «Гоа».
Вместе с «Интером» Лусио в 2010 году выигрывал Лигу чемпионов. Он также играл за «Баварию» и «Байер».
O zagueiro Lúcio assina contrato com o Gama. Leia mais: https://t.co/jeyd8tTiH9— S. E. Gama Oficial (@SEGama_Oficial) 7 декабря 2017 г.
Marque o Gama como seu time de coração na Timemania. pic.twitter.com/dHwganjwCM