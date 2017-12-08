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    • Победитель Лиги чемпионов Лусио перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии

    Победитель Лиги чемпионов Лусио перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии

    Бразилец Лусио вернулся в родной чемпионат, где будет играть в составе клуба «Гама». Команда представляет четвертый дивизион первенства Бразилии.

    Лусио находился без команды с конца 2016 года. Ранее он выступал в составе индийской команды «Гоа».

    Вместе с «Интером» Лусио в 2010 году выигрывал Лигу чемпионов. Он также играл за «Баварию» и «Байер».

    Источник: Twitter

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    08.12.2017 18:08
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    Комментарии (5)
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    Alex ostrov
    1512747648
    Ничего не понял, но поздравляю!!
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    LAY394
    1512750198
    Скока ему лет?
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    Михаил_Боярский
    1514015770
    Даже у клуба 4 дивизиона бразилии есть акк в твиттере. А у нас в пфл многие могут похвастаться этим?
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    ologreds
    1694991775
    numo528538
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