«Милан» намерен вернуть Обамеянга

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Милана». Напомним, габонский футболист уже выступал в составе «Милана» с 2007 по 2011 годы. За основной состав красно-черных он так и не провел ни одного матча в Серии А.

Зимой форвард хочет уйти из «Боруссии». У него испортились отношения с главным тренером команды Петером Бошем. Недавно Обамеянг подвергся штрафу и пропустил один матч после опоздания на тренировку.

Трансферная стоимость Обамеянга составляет 65 миллионов евро. В этом сезоне Бундеслиги он провел за «Боруссию» 12 матчей, забив 11 голов и отдав два голевых паса.