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    «Милан» намерен вернуть Обамеянга

    Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Милана». Напомним, габонский футболист уже выступал в составе «Милана» с 2007 по 2011 годы. За основной состав красно-черных он так и не провел ни одного матча в Серии А.

    Зимой форвард хочет уйти из «Боруссии». У него испортились отношения с главным тренером команды Петером Бошем. Недавно Обамеянг подвергся штрафу и пропустил один матч после опоздания на тренировку.

    Трансферная стоимость Обамеянга составляет 65 миллионов евро. В этом сезоне Бундеслиги он провел за «Боруссию» 12 матчей, забив 11 голов и отдав два голевых паса.

    Источник: Tuttosport

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    08.12.2017 16:03
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    Комментарии (5)
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    zatonn
    1512738665
    Никуда он не уйдёт. По-крайней мере, до лета.
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    dok66
    1512740131
    Два разка в одну воду не входят , гласит народная мудрость .Зачем ему Милан ?
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    spartak4everr
    1512741755
    Такая на Погба история похожая. Отдали за бесплатно, вернут за ~100 млн.
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    rossonero666
    1512812995
    Проблемы Милана вообще не в форварде, а в тренере и отсутствии полузащиты. До напов мяч ещё надо доставить.
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    ologreds
    1694991775
    numo528528
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