Гаттузо: «Мы приезжали сюда не для того, чтобы проиграть»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что итальянский клуб нуждается в переменах, что было особенно заметно после поражения в матче с «Риекой» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Когда в игре происходит что-то неприятное, то команда просто исчезает с поля. Нам нужно серьезно поработать над этим. Похоже, что игроки не могут реагировать должным образом психологически. Мы должны изменить направление, потому что это путь в никуда.

Любой футболист, который играет в футболке «Милана», должен ее уважать. Когда это не происходит, мне очень больно.

Мы приезжали сюда не для того, чтобы проиграть. «Милан» нуждается в изменении направления и менталитета», – заявил после матча Гаттузо.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Риека» – «Милан» завершился со счетом 2:0. Итальянцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе D, набрав 11 очков. «Риека» финишировала третьей с семью баллами в своем активе.