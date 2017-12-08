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    Гаттузо: «Мы приезжали сюда не для того, чтобы проиграть»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что итальянский клуб нуждается в переменах, что было особенно заметно после поражения в матче с «Риекой» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Когда в игре происходит что-то неприятное, то команда просто исчезает с поля. Нам нужно серьезно поработать над этим. Похоже, что игроки не могут реагировать должным образом психологически. Мы должны изменить направление, потому что это путь в никуда.

    Любой футболист, который играет в футболке «Милана», должен ее уважать. Когда это не происходит, мне очень больно.

    Мы приезжали сюда не для того, чтобы проиграть. «Милан» нуждается в изменении направления и менталитета», – заявил после матча Гаттузо.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Риека» – «Милан» завершился со счетом 2:0. Итальянцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе D, набрав 11 очков. «Риека» финишировала третьей с семью баллами в своем активе.

    Источник: Football Italia

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    08.12.2017 08:42
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    Комментарии (3)
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    XaXatyn
    1512714536
    Милан пока что очень сильно колбасит !
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    serghio1990
    1512721976
    милан это автобус,гаттузо пока ничего нового не внес
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    ologreds
    1694991777
    numo528492
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