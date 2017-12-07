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    • Роберто Карлос: «Нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат»

    Роберто Карлос: «Нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат»

    Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о чемпионате России.

    РФПЛ — хороший, сильный чемпионат. Многие игроки отсюда не потерялись бы в Европе. Если называть конкретные фамилии, то Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе.

    Считаю, нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат, здесь тоже можно прогрессировать. Российские клубы играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, это связано еще и с тем, что некоторые российские футболисты все-таки уехали в Европу и не добились там большого успеха.

    Есть даже не страх, а опасение, что ты приедешь туда и ничего не получится, а здесь ты можешь спокойно играть и все-таки прогрессировать. И плюс я думаю, что русским игрокам немного не хватает терпения, а еще у них часто возникают проблемы с адаптацией после переезда в другую страну», — сказал Карлос.

    Напомним, что «Реал» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    Источник: YouTube

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    07.12.2017 20:47
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    Комментарии (13)
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    ribo93
    1512668954
    чуть до АПЛ не дотягивает
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    ROSTOV SUPER
    1512669336
    Ихнее нежелание покидать РФПЛ связано с тем , что они ни в одной другой стране не будут получать столько , сколько не напрягаясь , а многие и сидя на лавке , получают играя в РФПЛ ! Зажиревшие лентяи !
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    PNZ1985
    1512669602
    скажи это Ливеру))
    Ответить
    makson_klim
    1512676367
    что он хочет???Для чего так зализывать?Наши не хотят прогрессировать...нафига?Их и здесь неплохо кормят...
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    APchelov
    1512680203
    Русские - мечтатели. Кого ни спроси, каждый мечтает играть там. Помечтают. И опять на грешную российскую землю. Не нужен им берег испанский. И Англия им не нужна
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    Oblommoff
    1512684207
    ооо, цитируют с канала Журавлева
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    Рубинище
    1512714020
    К сожалению Роберто, уровень нашего футбола это ЛЕ, мы пока можем достойно играть с командами выше топ 5-6 места сильных чемпионатов. Игры в Англии это показали, до этого Ростов Бердыева так же не смог прыгнуть выше головы. А наши ленивые инвалиды при таком лимите ни за, что не поедут куда-то там, на лавку, тем боле на понижение зарплаты. Карлос наверно хочет тренировать вот и подлизывает..
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    Diesel133
    1512720172
    в Португалии чемп сопоставим по силе с нашим, но уезжают же оттуда ребята местные в Испанию, Англию, Италию..
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    Zenmaster
    1512740334
    Согласен -- наш чемп-т на хорошем уровне ! Уезжая в Гейропу велик шанс оказаться на лавке ! Ещё поднажмём и 6 клубов в Евро-кубках -- как там себя покажем -- такие и будут предложения !!!
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    ologreds
    1694991780
    numo528449
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