Роберто Карлос: «Нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о чемпионате России.

РФПЛ — хороший, сильный чемпионат. Многие игроки отсюда не потерялись бы в Европе. Если называть конкретные фамилии, то Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе.

Считаю, нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат, здесь тоже можно прогрессировать. Российские клубы играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, это связано еще и с тем, что некоторые российские футболисты все-таки уехали в Европу и не добились там большого успеха.

Есть даже не страх, а опасение, что ты приедешь туда и ничего не получится, а здесь ты можешь спокойно играть и все-таки прогрессировать. И плюс я думаю, что русским игрокам немного не хватает терпения, а еще у них часто возникают проблемы с адаптацией после переезда в другую страну», — сказал Карлос.

Напомним, что «Реал» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.