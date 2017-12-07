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    Агент: «Дриусси уже в числе топ-10 лучших форвардов мира»

    Футбольный агент Марсело Симонян уверен, что купленные «Зенитом» прошедшим летом аргентинские футболисты относятся к топ-уровню. В первую очередь – Себастьян Дриусси. По его мнению, в ближайшие несколько лет его трансферная цена поднимется с 19 миллионов евро до 60.

    Ранее Симонян заявил, что на Дриусси претендовал столичный «Спартак».

    – Кто еще мог перехватить Дриусси у «Зенита»?

    – У него была возможность выбрать настоящий топ-клуб. Из числа десяти лучших в мире. Только в Португалии три сильных клуба хотели приобрести Себастьяна. Также за ним следил «ПСЖ». Себастьян – невероятный футболист с большим будущим. Если «Зенит» решит продать Дриусси хоть сегодня, у него будет пять-шесть потенциальных покупателей.

    – Это возможно?

    – Скорее всего, трансфер случится в течение четырех-пяти лет. Как это было с Халком. Разумеется, для начала Себастьяну нужно добиться успеха в «Зените». Не сомневаюсь, это произойдет. Насколько я знаю, пока «Зенит» не планирует с ним расставаться. Но не сомневаюсь: мы еще увидим Дриусси в топ-лиге.

    – «Зенит» потратил на Дриусси 19 миллионов евро. Трансфер окупится?

    – Конечно! Давайте представим список главных нападающих в мире. Многим из них уже тридцать или более лет. Приходит новое поколение форвардов, и Дриусси – яркий его представитель. Возможно, он уже в числе топ-10, в плане техники так точно. Не сомневайтесь: за таких игроков будут предлагать не меньше 50-60 миллионов евро.

    – «Зенит» купил этим летом сразу пятерых аргентинских футболистов. Оправдана ли такая экспансия?

    – Аргентинцы – не из тех, кого может быть слишком много! Наоборот, такая экспансия хороша для их адаптации. Убежден, что с таким тренером, как у «Зенита», игроки будут прогрессировать. Они станут частью большой, классной команды. И потом, «Зенит» купил по-настоящему топовых футболистов. О Паредесе, Ригони и Дриусси могу сказать это с уверенностью. Прямо сейчас они могут усилить любой клуб мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 09:07
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    Комментарии (22)
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    OfaZavr
    1512639430
    ага конечно, оно и видно))
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    Zenmaster
    1512646058
    Скажем честно -- на данный момент он проявил себя один раз --- гол на последней минуте !!! Ждёмс !
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    O-Z
    1512647015
    Не смешите господин Агент
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    Garrincha58
    1512647570
    они наверное про какого то другого Усси говорят
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    Александ1982
    1512647582
    как там в мультике- не смешите мои подковы))))
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    Татарин за ЦСКА
    1512660001
    Так сразу несколько заметок с интервью. 1)– У него была возможность выбрать настоящий топ-клуб. Тоесть,он не считает Зенит настоящим топ клубом 2)в Португалии три сильных клуба хотели приобрести Себастьяна. Португальские клубы по его мнению ТОП клубы и лучше Зенита. 3)Но не сомневаюсь: мы еще увидим Дриусси в топ-лиге. РФПЛ для него не топ лига 4)Это просто реклама не самого сильного игрока,на котором может навариться агент!!!
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    Полная Канистра
    1512662643
    из всей этой писанины тут главное ---- Разумеется что для начала ему нужно добиться успеха в зените ------ что же получается пока что он ни какой не топ пройдя больше половины в ЧР ни чем не отличается
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    Вомбат
    1512670223
    Почему бы агенту Марсело Симоняну не помечтать о загробном мире? Ведь для футбольного агента рай - это тот же наш мир, но такой в котором за Дриусси, забившего за 19 туров 2 гола, дают 60 миллионов, а за тосненца Маркова, забившего 8, платят так, как в реальном мире за Неймара с Месси. И кто знает, может такое будет и на Земле. Только мы до этого наверное не доживем.
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    Обер-КанцлерЪ
    1512671989
    Лучше бы рассказал, как на свет появился Марсело Симонян) Уверен, это необычная и интересная история!
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    ologreds
    1694991785
    numo528390
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