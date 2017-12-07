Агент: «Дриусси уже в числе топ-10 лучших форвардов мира»

Футбольный агент Марсело Симонян уверен, что купленные «Зенитом» прошедшим летом аргентинские футболисты относятся к топ-уровню. В первую очередь – Себастьян Дриусси. По его мнению, в ближайшие несколько лет его трансферная цена поднимется с 19 миллионов евро до 60.

Ранее Симонян заявил, что на Дриусси претендовал столичный «Спартак».

– Кто еще мог перехватить Дриусси у «Зенита»?

– У него была возможность выбрать настоящий топ-клуб. Из числа десяти лучших в мире. Только в Португалии три сильных клуба хотели приобрести Себастьяна. Также за ним следил «ПСЖ». Себастьян – невероятный футболист с большим будущим. Если «Зенит» решит продать Дриусси хоть сегодня, у него будет пять-шесть потенциальных покупателей.

– Это возможно?

– Скорее всего, трансфер случится в течение четырех-пяти лет. Как это было с Халком. Разумеется, для начала Себастьяну нужно добиться успеха в «Зените». Не сомневаюсь, это произойдет. Насколько я знаю, пока «Зенит» не планирует с ним расставаться. Но не сомневаюсь: мы еще увидим Дриусси в топ-лиге.

– «Зенит» потратил на Дриусси 19 миллионов евро. Трансфер окупится?

– Конечно! Давайте представим список главных нападающих в мире. Многим из них уже тридцать или более лет. Приходит новое поколение форвардов, и Дриусси – яркий его представитель. Возможно, он уже в числе топ-10, в плане техники так точно. Не сомневайтесь: за таких игроков будут предлагать не меньше 50-60 миллионов евро.

– «Зенит» купил этим летом сразу пятерых аргентинских футболистов. Оправдана ли такая экспансия?

– Аргентинцы – не из тех, кого может быть слишком много! Наоборот, такая экспансия хороша для их адаптации. Убежден, что с таким тренером, как у «Зенита», игроки будут прогрессировать. Они станут частью большой, классной команды. И потом, «Зенит» купил по-настоящему топовых футболистов. О Паредесе, Ригони и Дриусси могу сказать это с уверенностью. Прямо сейчас они могут усилить любой клуб мира.