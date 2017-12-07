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    • Варан не сыграет с «Севильей» из-за травмы, полученной в игре с «Боруссией»

    Варан не сыграет с «Севильей» из-за травмы, полученной в игре с «Боруссией»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме, которую получил защитник команды Рафаэль Варан. Футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование в четверг, но матч с «Севильей» в Примере он точно пропустит.

    «Сейчас я не думаю о жеребьевке. «ПСЖ» блестяще играет в этом сезоне, много забивает и побеждает. Но сейчас я хочу просто насладиться успехом, а затем приступить к подготовке к субботнему матчу с «Севильей».

    Варан – очень серьезная потеря для нас. Завтра он пройдет медобследование. Он говорит, что ничего серьезного нет, но надо проверить. Совершенно точно, в субботу против «Севильи» он не сыграет», – сказал Зидан.

    Игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд завершилась со счетом 3:2. Испанцы заняли второе место по итогам турнира с 13 очками, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. Представители Германии продолжат выступления весной в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2017 06:53
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    Комментарии (2)
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    petr69
    1512639764
    нападающих не хватает, защитников нет
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    ologreds
    1694991785
    numo528379
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