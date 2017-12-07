Рейнгольд: «Поражением от «Ливерпуля» игроки «Спартака» плюнули мне в лицо и сказали: «Да пошел ты»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о поражении красно-белых от «Ливерпуля» (0:7) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это стыд и позор. Сложилось впечатление, что играл не «Спартак» и меня просто обманули. Потому что так в футбол играть просто нельзя. То, что сегодня произошло на поле, это позор.

Если вы себя не уважаете, то уважайте болельщиков. Полное безволие и отрешение от всего. Ну пропустили со спорного пенальти, ну и что? Играйте. Для меня, как для ветерана этого клуба, это неприемлемо так играть. Я могу все простить, но не безволие и не такое безобразие.

Туристы вышли играть, приехали город посмотреть. Слова, которые я подбираю, очень мягкие. В моих глазах они не скоро реабилитиуются. Они плюнули ветерану московского «Спартака» в лицо и сказали: «Да пошел ты».

Даже во дворе так не играют. Никто этого не ожидал. Да, соперник сильнее, но так нельзя проигрывать. Вот ЦСКА (1:2 против «МЮ» – прим. «Бомбардира») вчера красавцы. Какое же надо иметь неуважение к болельщику, чтобы так паскудно играть? Они даже не вспотели. Полное отсутствие командных действий, это страшно. Для меня это позор, самый черный день в моей жизни», – сказал Рейнгольд.

Ранее главный тренер чемпионов России Массимо Каррера сказал, что его подопечным в матче на «Энфилде» не хватило злости.

«Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром