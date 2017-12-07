Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Рейнгольд: «Поражением от «Ливерпуля» игроки «Спартака» плюнули мне в лицо и сказали: «Да пошел ты»

    Рейнгольд: «Поражением от «Ливерпуля» игроки «Спартака» плюнули мне в лицо и сказали: «Да пошел ты»

    Экс-футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о поражении красно-белых от «Ливерпуля» (0:7) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Это стыд и позор. Сложилось впечатление, что играл не «Спартак» и меня просто обманули. Потому что так в футбол играть просто нельзя. То, что сегодня произошло на поле, это позор.

    Если вы себя не уважаете, то уважайте болельщиков. Полное безволие и отрешение от всего. Ну пропустили со спорного пенальти, ну и что? Играйте. Для меня, как для ветерана этого клуба, это неприемлемо так играть. Я могу все простить, но не безволие и не такое безобразие.

    Туристы вышли играть, приехали город посмотреть. Слова, которые я подбираю, очень мягкие. В моих глазах они не скоро реабилитиуются. Они плюнули ветерану московского «Спартака» в лицо и сказали: «Да пошел ты».

    Даже во дворе так не играют. Никто этого не ожидал. Да, соперник сильнее, но так нельзя проигрывать. Вот ЦСКА (1:2 против «МЮ» – прим. «Бомбардира») вчера красавцы. Какое же надо иметь неуважение к болельщику, чтобы так паскудно играть? Они даже не вспотели. Полное отсутствие командных действий, это страшно. Для меня это позор, самый черный день в моей жизни», – сказал Рейнгольд.

    Ранее главный тренер чемпионов России Массимо Каррера сказал, что его подопечным в матче на «Энфилде» не хватило злости.

    «Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 01:38
    Рекомендуем
    Комментарии (43)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    neveldomha
    1512624432
    "Спартак не уступает Ливерпулю по составу игроков. Я жду победы. Шансы на это есть. У меня даже вопросов не возникает" Рейнгольд 06.12.2017 г.
    Ответить
    Правдоруб100
    1512627581
    Рейнгольд, как это не парадоксально будет звучать в современном футболе ни черта НЕ РАЗБИРАЕТСЯ!!!! Стар и слаб? Пенсионер? Так СИДИ И ПОМАЛКИВАЙ!!!!!
    Ответить
    evlev
    1512632596
    Не высказывался по этому поводу, но вот специально не искал в интернете, просто надеюсь на память- и не могу вспомнить- кто такой этот Рейнгольд. И почему именно ему из десятков миллионов болельщиков плюнули в душу. Я болею за Спартак больше 40 лет. Батя болел за ЦСКА- а я почему-то за Спартак. И болел за него, когда он в первую лигу вылетел. Помню Бескова, Шавло, Гаврилова. А вот этого парня не помню. Сейчас в интернет залезу- посмотрю. Но он меня бесит.
    Ответить
    evlev
    1512632940
    Прочитал- кто такой Рейнгольд. Понял, почему его не знал. Не понял -почему он вдруг такой эксперт по Спартаку. Было ба мнение Никиты Симоняна- это другой вопрос. Почему мнение Рейнгольда так важно для этого сайта- я не понимаю.
    Ответить
    Бриг
    1512635582
    Позор Зениту! Проиграла Спартаку 1:3! Значит, с Ливером 1:10 что-ли? Манчини долой... А вообще, Спартак понравился. С юмором так, без фанатизма. Видимо, еще до матча угостились элем английским. Ну и правильно. Когда еще доведется?
    Ответить
    Федорыч-НН
    1512640314
    "Да пошел ты". Ты-то тут при чем? Ты за Воронеж и Шинник переживай, ветеран ты наш.
    Ответить
    Chesn0k
    1512640689
    да это же оскорбление чувств верующих, вызывайте полицию)
    Ответить
    Zenit_72
    1512640993
    Да кому ты нужен?
    Ответить
    ivanthebest
    1512649431
    Не ну конечно самый чёрный день, это он перегнул, но то что за такое нужно пройтись по щщам бутсой каждому игроку, это факт. И желательно несколько раз... Такого стыда я давно не испытывал.
    Ответить
    ologreds
    1694991785
    numo528371
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+