Каррера: «Спартаку» не хватило злости»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему команда проиграла «Ливерпулю». Московский клуб пропустил семь безответных мячей и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

«Мне сложно это объяснить. «Ливерпуль» превосходит нас качеством. Думаю, нам не хватило злости, чтобы встретить выдающийся клуб с очень качественными игроками», – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Напомним, поражение «Спартака» стало самым крупным среди всех российских команд в истории еврокубков.

«Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром