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    Каррера: «Спартаку» не хватило злости»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему команда проиграла «Ливерпулю». Московский клуб пропустил семь безответных мячей и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Мне сложно это объяснить. «Ливерпуль» превосходит нас качеством. Думаю, нам не хватило злости, чтобы встретить выдающийся клуб с очень качественными игроками», – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, поражение «Спартака» стало самым крупным среди всех российских команд в истории еврокубков.

    «Спартак» позорно проиграл «Ливерпулю». Чудовищный разгром

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 00:59
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    Комментарии (24)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    a-rakhmatov
    1512614316
    Каррера: «Спартаку» не хватило злости» ......причем тут злость?!......не хватило желания, хладнокровия и воли сыграть достойно с сильным соперником.
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    sochi-2013
    1512619173
    Тренера привезти забыли.
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    Диктор
    1512623251
    А лично у меня впечатление-что команда просто слила игру.Только вот зачем мне не ясно.
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    Лошак
    1512624886
    Так покусай игроков,чтобы злость появилась.
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    momwig_
    1512628793
    Да какая нахер злость? Вот качества и не хватило - ни игрокам, ни, увы, тренеру. Зачем-то со старта побежали вперед, да так и не вернулись. Провалились фланги обороны и центр полузащиты - страшное сочетание, как раз под такой счет.
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    serppion
    1512632659
    Я уже и не припомню, когда наши клубы радовались бы сильному противнику. Кто-то мечтает снять скальп с авторитета, заработать на грандах авторитет себе, громко, чтоб дольше помнили, хлопнуть дверью. Всё это не про нас. Опять праздник не на нашей улице...
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    KalterJax
    1512633980
    Как план на игру такой результат! откуда злость то должна взяться?! ты лучше подумай о том, что должен был делать Спартак, когда побежал всей командой вперёд?! что Селихов вспомнит фильм "убойный футбол" и будет тащить мяч со всех углов, когда на него выходит волшебная троица коутиньо, салах, мане!
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    мы_не_рабы
    1512636290
    Безусловный проигрыш тренера. Играть в открытый футбол с ливерпульской четвёркой при такой обороне Спартака было нельзя. Если и Челси и МЮ играют С Ливерпулем выставив "автобус", то куда смотрел так называемый специалист, взятый под ЛЧ?
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    OfaZavr
    1512636965
    Спартаку не хватило хороших защитников.
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    ologreds
    1694991785
    numo528366
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