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    • Азар: «ПСЖ» или «Барселона» в 1/8 финала ЛЧ – не проблема для «Челси»

    Азар: «ПСЖ» или «Барселона» в 1/8 финала ЛЧ – не проблема для «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар оценил возможных соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В случае победы «Ливерпуля» в группе Е соперниками синих в плей-офф могут стать «ПСЖ», «Барселона» или «Бешикташ». Квартеты А, F и Н выиграли английские клубы, которые не могут встретится с соотечественниками в 1/8.

    Команда Антонио Конте финишировала на втором месте в группе C.

    «Мы – топ-клуб и можем на равных сыграть в любой командой. «ПСЖ» и «Барселона» очень хороши в текущем сезоне, но мы должны быть готовы ко всему. Это не проблема, потому что мы – «Челси», – сказал игрок сборной Бельгии.

    В текущем сезоне Азар забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 20-ти встречах всех турниров.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2017 22:39
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    Комментарии (2)
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    Berikosha
    1512647600
    все правильно сказал
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    ologreds
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