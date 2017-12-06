Азар: «ПСЖ» или «Барселона» в 1/8 финала ЛЧ – не проблема для «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар оценил возможных соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов.

В случае победы «Ливерпуля» в группе Е соперниками синих в плей-офф могут стать «ПСЖ», «Барселона» или «Бешикташ». Квартеты А, F и Н выиграли английские клубы, которые не могут встретится с соотечественниками в 1/8.

Команда Антонио Конте финишировала на втором месте в группе C.

«Мы – топ-клуб и можем на равных сыграть в любой командой. «ПСЖ» и «Барселона» очень хороши в текущем сезоне, но мы должны быть готовы ко всему. Это не проблема, потому что мы – «Челси», – сказал игрок сборной Бельгии.

В текущем сезоне Азар забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 20-ти встречах всех турниров.