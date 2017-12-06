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    • Воронин – игрокам сборной России: «Если не выйдете в плей-офф ЧМ-2018, меняйте пол и страну»

    Воронин – игрокам сборной России: «Если не выйдете в плей-офф ЧМ-2018, меняйте пол и страну»

    Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Сборной России, напомним, достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

    «На чемпионат мира не приезжает слабых команд. Все умеют биться и отбиваться. В каждой сборной есть звезды. Но когда я увидел результаты жеребьевки, сразу написал некоторым игрокам вашей национальной команды: «Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну». В противном случае, им будет тяжело жить в России.

    Салах в Египте – это не Мохамед Салах в «Ливерпуле», партнеры разительно отличаются. Россия по именам, как ни крути, сильнее египтян и Саудовской Аравии», – сказал украинец.

    В России Воронин играл за московское «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2017 12:48
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    Комментарии (36)
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    juvseriy
    1512569281
    Только после сборной Украины по футболу
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    жеха87
    1512576068
    Вспомни Польша-Украина!
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    Tajik-za Zenit
    1512576958
    На себя лучше смотри ворон
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    raritet
    1512580919
    в чем-то Воронин прав, но конечно же , не до такой степени, чтобы сменить пол, страну , как мне кажется готовы сменить на раз, два. В этом и проблема . Если сменой страны их не запугать , то получается, что мы не можем решить этот ребус.Не сказать , что в годы застоя сборная была урапатриотической, но бились в кость.
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    yorgenbarenz
    1512588962
    Андрей! Зачем ты такими словами пуляешься? Тебя здесь все уважали,когда играл.Нехорошо,с пренебрежением сказанул.
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    Виктор12
    1512598740
    Воронин! Вы сами меняйте, а к России это не относится! Наш футбол ВНЕ вашего американского РАЗВРАТА! Чемпионат мира по футболу проводится для выявления сильнейшего, а не для ваших американских развратных МЕНЯЙЛО! Как выступит сборная России по футболу не зависит от ваших проамериканских развратных ХОТЕЛОК! Уровень футбола в разных странах разный и не надо их приравнивать к вашему американскому разврату! Пусть ваши украинцы и американцы меняют и вы с ними, а к России это не относится! Украина и США ПРОВАЛИЛИ отбор и пусть теперь сами меняют, если вам так очень сильно ПРИСПИЧИЛО!!! Обращайтесь в Раду и Госдеп! И там высказывайте им свои ИДИОТСКИЕ хотелки! В России победит футбол и ДРУЖБА, а не ваш американский демократический разврат! Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
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    Rebrova
    1512618358
    Команды вязкие. не все так просто.
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    O-Z
    1512712935
    Да дерзко сказал, но в правильном направлении суть. Поддерживаю Андрея хоть и хохол.
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    Патронташ
    1513173739
    Имеет право сказать. Вместе со сборной Украины на ЧМ в Германии 2006 в одной четвертой проиграл будущим чемпионам мира итальянцам. Тогда они вышли из группы вместе с Испанией бортанув Тунис и Саудовскую Аравию... Ситуация аналогичная и Россия к тому же еще дома играет.
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    ologreds
    1694991791
    numo528299
    Ответить
    Россия
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