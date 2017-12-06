Воронин – игрокам сборной России: «Если не выйдете в плей-офф ЧМ-2018, меняйте пол и страну»

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Сборной России, напомним, достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

«На чемпионат мира не приезжает слабых команд. Все умеют биться и отбиваться. В каждой сборной есть звезды. Но когда я увидел результаты жеребьевки, сразу написал некоторым игрокам вашей национальной команды: «Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну». В противном случае, им будет тяжело жить в России.

Салах в Египте – это не Мохамед Салах в «Ливерпуле», партнеры разительно отличаются. Россия по именам, как ни крути, сильнее египтян и Саудовской Аравии», – сказал украинец.

В России Воронин играл за московское «Динамо».