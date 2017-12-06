Скаут: «Будущее Промеса в «Ливерпуле» зависит от Коутиньо»

Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров рассказал от чего зависит возможный трансфер полузащитник Квинси Промеса из «Спартака» в «Ливерпуль». По его словам, далеко не в последнюю очередь он зависит от продажи английским клубом Коутиньо.

– Вопрос его будущего в «Ливерпуле» – это только тема продажи Коутиньо?

– Это точно имеет значение. Когда клуб продает футболиста уровня Коутиньо за огромные деньги, он менее критично начинает смотреть на новичка – финансы дают право на ошибку.

– Можете привести пример?

– Дортмундская «Боруссия», продав Дембеле, сразу взяла Ярмоленко. А вот если клуб стеснен в средствах, с деньгами расстается сложнее и рассматривает кандидатов более пристально.

– Получается, базовых характеристик в этом трансфере довольно много.

– Да. Оценка Промеса «Ливерпулем» уже сделана – первое. Второе – останется ли Коутиньо. И третье – кто является конкурентом Квинси, кто еще входит в шорт-лист клуба.

– В чем шанс самого Промеса?

– У него есть один матч с «Ливерпулем», который можно превратить в свой сумасшедший козырь.

– Что станет таковым?

– Если он два забьет, а «Спартак» победит.

– Можно ли вообще сравнивать Квинси и Коутиньо?

– Пока нет – если вообще возможно. Бразилец сильнее. Он и по амплуа, и по качеству является более определяющим результат футболистом.