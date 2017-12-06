Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Скаут: «Будущее Промеса в «Ливерпуле» зависит от Коутиньо»

    Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров рассказал от чего зависит возможный трансфер полузащитник Квинси Промеса из «Спартака» в «Ливерпуль». По его словам, далеко не в последнюю очередь он зависит от продажи английским клубом Коутиньо.

    – Вопрос его будущего в «Ливерпуле» – это только тема продажи Коутиньо?

    – Это точно имеет значение. Когда клуб продает футболиста уровня Коутиньо за огромные деньги, он менее критично начинает смотреть на новичка – финансы дают право на ошибку.

    – Можете привести пример?

    – Дортмундская «Боруссия», продав Дембеле, сразу взяла Ярмоленко. А вот если клуб стеснен в средствах, с деньгами расстается сложнее и рассматривает кандидатов более пристально.

    – Получается, базовых характеристик в этом трансфере довольно много.

    – Да. Оценка Промеса «Ливерпулем» уже сделана – первое. Второе – останется ли Коутиньо. И третье – кто является конкурентом Квинси, кто еще входит в шорт-лист клуба.

    – В чем шанс самого Промеса?

    – У него есть один матч с «Ливерпулем», который можно превратить в свой сумасшедший козырь.

    – Что станет таковым?

    – Если он два забьет, а «Спартак» победит.

    – Можно ли вообще сравнивать Квинси и Коутиньо?

    – Пока нет – если вообще возможно. Бразилец сильнее. Он и по амплуа, и по качеству является более определяющим результат футболистом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2017 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alexivanof197
    1512551124
    будущее Промеса зависит от самого Промеса
    Ответить
    vladimir-7
    1512554015
    Промес не плохо смотрится в РФПЛ, а вот в АПЛ он может затеряться или проще говоря сами футболисты не будут на него играть и он останется в тени.
    Ответить
    Asbjorn
    1512554410
    готов ли ливерпуль выложить за него 35млн?за меньшее я думаю не продадут
    Ответить
    qwerty991
    1512556267
    Все четко, ясно и по делу.
    Ответить
    momwig_
    1512556546
    Значит Квинси должен опять "потеряться", а мы - выиграть как бы без него :)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512561010
    Лучший вариант - Промес в Спартаке !
    Ответить
    Георгий Красно-Белый
    1512564616
    Антоха далеко не глуп, чтобы покинуть народную команду "СПАРТАК-МОСКВА".
    Ответить
    erma
    1512573374
    Почему мы с таким мазохистским наслаждением обсуждаем шансы Промеса в Ливерпуле? Это как если бы болельщики Ливерпуля обсуждали бы шансы Коутиньо в Реале. Нас беспокоит карьера Промеса или судьба Спартака? Это какая-то психическая неполноценность.
    Ответить
    ologreds
    1694991791
    numo528288
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+