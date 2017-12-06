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    • Бубнов: «С имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход ЛЧ стоит признать успешным»

    Бубнов: «С имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход ЛЧ стоит признать успешным»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что результат текущего розыгрыша Лиги чемпионов можно признать успешным для ЦСКА. Армейский клуб после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Англии остался без плей-офф главного европейского клубного турнира.

    «Нужно сразу отметить, что англичане сыграли в экономном режиме и не в оптимальном составе. Команда Моуринью включила полные обороты лишь после пропущенного гола, показав свой истинный класс. Хозяевам явно не хотелось ударить в грязь лицом перед своей публикой, поэтому такого напора стоило ожидать. В итоге чуть-чуть добавили в скорости и почти сразу же забили два подряд гола.

    Впрочем, у ЦСКА были шансы уйти от поражения – достаточно вспомнить момент Алана Дзагоева, когда счет должен был стать ничейным. В целом армейцы выступили очень достойно, не допустили разгрома, как в московском матче. Конечно, разница в классе соперников была заметна, зато москвичи дали возможность проявить себя молодежи, которая набралась необходимого опыта на самом высоком уровне.

    Выделить кого-то довольно сложно – все игроки ЦСКА провели достойный матч, никто не выпадал. Отмечу разве что Фернандеса и Дзагоева, которые сыграли на своем высоком уровне. Конечно, нельзя не упомянуть Акинфеева, вытащившего несколько сложнейших мячей, но его можно хвалить практически после каждого матча армейцев.

    Этот розыгрыш ЦСКА может занести себе в актив, пусть выйти в плей-офф и не удалось. Команда смотрелась конкурентоспособной на протяжении всего турнира, за исключением домашнего матча с «Базелем» (0:2). В той встрече и была упущена возможность занять одну из первых строчек. Это был ключевой момент группового этапа, и в случае победы ЦСКА имел бы реальные шансы на 1/8 финала. С другой стороны, с имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход стоит признать успешным», – считает Бубнов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.12.2017 06:23
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    Комментарии (10)
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    Tajik-za Zenit
    1512534778
    Хот не 4 место как бывало скока год подряд тч не помню
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    bset
    1512540464
    Надо хорошенько запомнить домашний матч с Базелем, сохранить на все носители и из раза в раз показывать (может даже не только в ЦСКА), как одной игрой можно полностью изменить свой результат в этапе. У нас 9 очков, у Базеля 12. Если бы мы выиграли, было у них 9, а у нас 12. Вот и весь расклад. Обидно, конечно, но в то же время радостно за еврокубковую весну. Надеюсь, мы пройдем там далеко.
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    Диктор
    1512541888
    Признаю Гончаренко с командой пенсионеров показал -хороший результат.
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    Бубновский
    1512543584
    ...сегодняшний базель раскатает любой российский клуб, так что не надо сильно крылышками трещать!....учитывая состав армейцев, объективно, они должны были занять место бенфики, но вывернули жпопу луковицей и прыгнули выше головы! молодцы! им бы мусу взять в аренду и одного серьезного напа купить - уже можно бороться с грандами....а выделил бы головина за смелость...удачи в ЛЕ!!!!
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    Dellleone
    1512547719
    Согласен полностью.
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    OfaZavr
    1512551437
    100% согласен, молодцы с возможностью своих ресурсов хорошо выступили да еще и ЛЕ весной будет.
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    Konb48
    1512575441
    Да, Бубнов максимально прав!
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    ologreds
    1694991793
    numo528264
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