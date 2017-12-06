Бубнов: «С имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход ЛЧ стоит признать успешным»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что результат текущего розыгрыша Лиги чемпионов можно признать успешным для ЦСКА. Армейский клуб после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Англии остался без плей-офф главного европейского клубного турнира.

«Нужно сразу отметить, что англичане сыграли в экономном режиме и не в оптимальном составе. Команда Моуринью включила полные обороты лишь после пропущенного гола, показав свой истинный класс. Хозяевам явно не хотелось ударить в грязь лицом перед своей публикой, поэтому такого напора стоило ожидать. В итоге чуть-чуть добавили в скорости и почти сразу же забили два подряд гола.

Впрочем, у ЦСКА были шансы уйти от поражения – достаточно вспомнить момент Алана Дзагоева, когда счет должен был стать ничейным. В целом армейцы выступили очень достойно, не допустили разгрома, как в московском матче. Конечно, разница в классе соперников была заметна, зато москвичи дали возможность проявить себя молодежи, которая набралась необходимого опыта на самом высоком уровне.

Выделить кого-то довольно сложно – все игроки ЦСКА провели достойный матч, никто не выпадал. Отмечу разве что Фернандеса и Дзагоева, которые сыграли на своем высоком уровне. Конечно, нельзя не упомянуть Акинфеева, вытащившего несколько сложнейших мячей, но его можно хвалить практически после каждого матча армейцев.

Этот розыгрыш ЦСКА может занести себе в актив, пусть выйти в плей-офф и не удалось. Команда смотрелась конкурентоспособной на протяжении всего турнира, за исключением домашнего матча с «Базелем» (0:2). В той встрече и была упущена возможность занять одну из первых строчек. Это был ключевой момент группового этапа, и в случае победы ЦСКА имел бы реальные шансы на 1/8 финала. С другой стороны, с имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход стоит признать успешным», – считает Бубнов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1.