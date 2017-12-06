Лига чемпионов. «Бавария» дома выиграла у «ПСЖ»

«Бавария» на своем поле выиграла у «ПСЖ» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дубль за мюнхенцев оформил Корентен Толиссо.

В другой встрече «Андерлехт» на выезде с минимальным счетом переиграл «Селтик».

«ПСЖ» занял в группе B первое место, «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира со со второй позиции.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 8; 2:0 – Толиссо, 37; 2:1 – Мбаппе, 50; 3:1 – Толиссо, 69.

Селтик (Шотландия) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Шимунович, 62 (в свои ворота).

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