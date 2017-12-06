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    Лига чемпионов. «Бавария» дома выиграла у «ПСЖ»

    «Бавария» на своем поле выиграла у «ПСЖ» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дубль за мюнхенцев оформил Корентен Толиссо.

    В другой встрече «Андерлехт» на выезде с минимальным счетом переиграл «Селтик».

    «ПСЖ» занял в группе B первое место, «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира со со второй позиции.

    Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

    Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 8; 2:0 – Толиссо, 37; 2:1 – Мбаппе, 50; 3:1 – Толиссо, 69.

    Селтик (Шотландия) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шимунович, 62 (в свои ворота).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2017 00:39
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    Комментарии (14)
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    insider_retro
    1512510132
    Дедушка Юпп грамотно рулит баварской машиной!... Мбаппе молодец, впечатляет!!
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    Su27Flanker
    1512510288
    Неймар в плохой форме сейчас...бавария заслужила победу
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    x-x-x-x-x
    1512510409
    Йупп Хайнкес сделал Баварию сильной. на его богаже прокатились Пеп и Карло. развалили её ну вот вернулся мастер и заново собрал машину!!! РЕСПЕКТ
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    grafff
    1512510526
    как говорится - поставили на место!!!!!!!!!!!!!!!
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    DeStar
    1512511760
    псж настолько ужасно играл, что ппц. Будто сливали всю игру, вообще не знали что делать, так даже осасуна против барсы не играет как псж против баварии проводил минут 60 первых
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    SmilingDevil
    1512515046
    играли в пол силы....это было достаточно У ПСЖ нету такого соперника как Бавария....
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    PNZ1985
    1512535292
    ооооооооооооооо еееееееееееее!!! показали лягушатникам их место!
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    ItalianFootball
    1512543638
    Как мы Толиссо упустили ((((
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    ologreds
    1694991793
    numo528248
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