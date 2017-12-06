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    • Лига чемпионов. ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» и не вышел в плей-офф

    Лига чемпионов. ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» и не вышел в плей-офф

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед». На гол Витиньо в концовке первого тайма хозяева ответили забитыми мячами Ромелу Лукаку и Маркуса Рэшфорда во второй половине встречи.

    После этой победы «МЮ» набрал 15 очков и занял первое место в группе А. ЦСКА с девятью баллами закончил турнир на третьей строчке и гарантировал себе участие в весенней стадии Лиги Европы.

    В параллельном поединке «Базель» выиграл у «Бенфики» и вышел в плей-офф ЛЧ.

    Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Витиньо, 45; 1:1 – Лукаку, 64; 2:1 – Рэшфорд, 66.

    Бенфика (Португалия) – Базель (Швейцария) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эльюнусси, 5; 0:2 – Оберлин, 65.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2017 00:36
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    Комментарии (94)
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    спанчес
    1512539096
    спартак удержал свой рекорд 0 очков и 1-18 разница мячепй, у бен фики 1-14
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    яйва-яйва
    1512542289
    Успехов в лиге Европы !
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    ItalianFootball
    1512543235
    Что-то с Бенфикой не так в этом сезоне.
    Ответить
    Lev Aleks
    1512543556
    Такая же херь будет и сегодня, максимум ничья(
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    SPACE TRUCKIN
    1512543855
    Цска нужно отдать должное - с такими проблемами в составе набрать 9 очков в группе - это выше всяких похвал...Удачи в ЛЕ !
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    prtcs
    1512544479
    В целом играли достойно, но усиливать команду нужно.
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    Чикомас
    1512547139
    Гордиться нечем. но и стыдиться тоже. Как могли играли. Бились. На большее, с таким составом, надеяться нельзя.
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    zlobny_zenitos
    1512549125
    Всех болельщиков ЦСКА поздравляю с выходом в ЛЕ! Желаю удачи в турнире! Также хочу сказать, что считаю достойным выступление в ЛЧ, группа все равно не простая, не смотря на сломанную в этом розыгрыше Бенфику. Базель просто выжигает в этом сезоне и думаю создаст еще проблем более крутым командам. Ну а МЮ это МЮ, как не крути. Но могу с гордостью сказать, что мне не стыдно, потому что ЦСКА бился как мог! Спасибо! Только удачи и без травм!
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    OfaZavr
    1512549933
    Все равно молодцы армейцы и в этом матче сыграли достойно и общее выступление в группе можно признать хорошим, ну а то что вышли в ЛЕ так это еще и плюс по сравнению с прошлыми сезонами когда занимали 4 место и не выходили никуда и в ЛЕ хотя бы есть шанс побороться и пройти подальше а в ЛЧ я думаю оценивая возможности вылет был бы сразу на 1/8. Поэтому поздравляю ЦСКА и их болельщиков!
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    ologreds
    1694991793
    numo528247
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