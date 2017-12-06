Лига чемпионов. ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» и не вышел в плей-офф

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед». На гол Витиньо в концовке первого тайма хозяева ответили забитыми мячами Ромелу Лукаку и Маркуса Рэшфорда во второй половине встречи.

После этой победы «МЮ» набрал 15 очков и занял первое место в группе А. ЦСКА с девятью баллами закончил турнир на третьей строчке и гарантировал себе участие в весенней стадии Лиги Европы.

В параллельном поединке «Базель» выиграл у «Бенфики» и вышел в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Витиньо, 45; 1:1 – Лукаку, 64; 2:1 – Рэшфорд, 66.

Бенфика (Португалия) – Базель (Швейцария) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эльюнусси, 5; 0:2 – Оберлин, 65.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов