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    • Эксперт: «Думаю, в Англии Слуцкому роль тренера сейчас никто не предложит»

    Эксперт: «Думаю, в Англии Слуцкому роль тренера сейчас никто не предложит»

    Спортивный менеджер и эксперт по английскому футболу Роман Дубов высказал свой взгляд на работу Леонида Слуцкого в «Халле».

    Российский специалист возглавил «тигров» летом этого года, а в воскресенье стало известно, что клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Под руководством Слуцкого «Халл» в 20-ти матчах Чемпионшипа одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. На данный момент команда располагается на 20-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

    «Положа руку на сердце, опыт Слуцкого в Англии оказался не очень удачным, как для него самого, так и для клуба. Думаю, что интереса от работодателей в Англии на сегодняшний день к нему не будет, должен пройти какой-то промежуток времени, который он должен потратить на что-то другое, чтобы потом снова вызвать к себе интерес. Мне кажется, роль тренера ему сейчас никто не предложит, а на другие не пойдет сам Слуцкий. Чемпионшип – такой турнир, где важно знать всех игроков, и спортивными директорами там являются люди, проработавшие не один десяток лет.

    Слуцкий поверхностно знал английский футбол, не имел опыта, когда приходил. Сейчас он получил больше опыта, понял психологию игроков, болельщиков, специфику – стал более подготовленным к работе в Англии», – сказал Дубов.

    Источник: ТАСС

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    05.12.2017 16:39
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    Комментарии (2)
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    AtticusFinch
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    Чтобы это понимать - не нужно быть экспертом)))
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    ologreds
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