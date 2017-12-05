Эксперт: «Думаю, в Англии Слуцкому роль тренера сейчас никто не предложит»

Спортивный менеджер и эксперт по английскому футболу Роман Дубов высказал свой взгляд на работу Леонида Слуцкого в «Халле».

Российский специалист возглавил «тигров» летом этого года, а в воскресенье стало известно, что клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.

Под руководством Слуцкого «Халл» в 20-ти матчах Чемпионшипа одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. На данный момент команда располагается на 20-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

«Положа руку на сердце, опыт Слуцкого в Англии оказался не очень удачным, как для него самого, так и для клуба. Думаю, что интереса от работодателей в Англии на сегодняшний день к нему не будет, должен пройти какой-то промежуток времени, который он должен потратить на что-то другое, чтобы потом снова вызвать к себе интерес. Мне кажется, роль тренера ему сейчас никто не предложит, а на другие не пойдет сам Слуцкий. Чемпионшип – такой турнир, где важно знать всех игроков, и спортивными директорами там являются люди, проработавшие не один десяток лет.

Слуцкий поверхностно знал английский футбол, не имел опыта, когда приходил. Сейчас он получил больше опыта, понял психологию игроков, болельщиков, специфику – стал более подготовленным к работе в Англии», – сказал Дубов.