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    • Казанский: «Только надежда и вера позволяют предположить позитивный результат для ЦСКА на «Олд Траффорд»

    Казанский: «Только надежда и вера позволяют предположить позитивный результат для ЦСКА на «Олд Траффорд»

    Комментатор Денис Казанский дал свой прогноз на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА. По его словам, обе команды сумеют отличиться в сегодняшней встрече.

    «Миссия невыполнима». Или «миссия невыполнима?» Сейчас все гадают какой же знак выбрать: точку или вопросительный? Большинство, естественно, склоняются к первому варианту. Утвердительному.

    «Манчестер Юнайтед» – клуб топ-класса. Удивил, правда? ЦСКА очень повезло, что в выходные главная битва города и острова. ЦСКА не повезло, что Базель взял и закатил мяч, который заставит «МЮ» играть в футбол. Да, не будет Де Хеа, Матича, Феллаини, Златана. Но разве от этого легче? Дадут шанс Мхитаряну. Может быть последний. Он совсем перестал играть и очевидно Жозе его зачехляет. И он из кожи вон полезет, чтобы напомнить себя ранней осенней поры. Так что в атаке страшно будет.

    А вот состав обороны предугадать сложно. Даже по сильнейшем варианте, на эту пору, что был с «Арсеналом», героем стал Де Хеа. Но если он тащит, то значит защиты нет, так? Точно. Лучшего форварда ЦСКА тоже нет. Без Понтуса никуда. Без Натхо тоже сложно. Нет никакого резона, кроме веры и надежды предполагать, что можно на «Олд Траффорд» дать позитивный результат. Ну, а когда это нас останавливало? Это сцена для Витиньо, Головина, Дзагоева. Все вперед! Обе забьют»,– приводит слова Казанского официальный сайт букмекерской конторы Winline.

    Поединок «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 13:39
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1512470584
    МЫ ВСЕ НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ !!!
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    _X_A_M_
    1512471644
    Обязаны дать бой!!!
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    Rainmaker
    1512482323
    Вполне по силам! Не расслабляться!
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    OfaZavr
    1512487621
    чисто теоретически может и кажется миссия невыполнимой, посмотрим как на деле получиться, но я думаю шансы хорошие.
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    ologreds
    1694991797
    numo528197
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