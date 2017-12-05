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    Венгер: «Я же не Покеттино, чтобы отказываться от титула»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер комментируя слова своего коллеги из «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что будет бороться за чемпионство до последнего тура. Стоит отметить, что на данный момент «канониры» отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.

    «Смог бы я отказаться от титула? Меня зовут не Покеттино, а Венгер. Моя работа – бороться до последнего тура, пока есть хоть какие-то математические шансы на это. Больше мне нечего добавить», – приводит слова Венгера A Bola.

    Напомним, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино ранее заявил, что «шпоры» вряд ли смогут побороться за титул в текущем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 11:32
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    Комментарии (5)
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    zatonn
    1512463026
    Смотри, мсье Венгер, БАТЭ в четверг не проиграй, точно засмеют тогда))))
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    Football06
    1512466611
    Жалко конечно Венгера, но за его стремление и просто за то что столько лет в арсенале можно было бы под конец взять АПЛ и уйти на пенсию
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    mihail200606
    1512485995
    Покеттино реалист, а Вернер постепенно превращается в какого то демагога... В начале сезона - мы боремся за все титулы, где участвуем, к середине сезона после вылета из лч и/или кубка - мы все еще участвуем в борьбе за чемпионство.., к концу сезона остается отмазка типа - но мы же постоянно в лч попадаем.. Терпению болел можно только удивляться. Непонятному поведению руководства клуба - тоже.психологическая Зависимость от венгера слишком большая помоему- а вдруг без него хуже будет. А так хоть в лч всегда (почти) попадаем..
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    ologreds
    1694991798
    numo528187
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