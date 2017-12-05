Венгер: «Я же не Покеттино, чтобы отказываться от титула»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер комментируя слова своего коллеги из «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что будет бороться за чемпионство до последнего тура. Стоит отметить, что на данный момент «канониры» отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.

«Смог бы я отказаться от титула? Меня зовут не Покеттино, а Венгер. Моя работа – бороться до последнего тура, пока есть хоть какие-то математические шансы на это. Больше мне нечего добавить», – приводит слова Венгера A Bola.

Напомним, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино ранее заявил, что «шпоры» вряд ли смогут побороться за титул в текущем сезоне.