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    Вальверде пообещал сыграть на победу со «Спортингом»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде с серьезным настроем подходит к предстоящему матчу Лиги чемпионов со «Спортингом», хотя каталонцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, а в ближайшие выходные их ждет ответственный матч против «Вильярреала» в Примере.

    «Этот турнир дал нам очень много, и мы обязаны уважать соперников и играть достойно. Наш долг – играть на победу.

    Что делать в отсутствие получившего травму Умтити? Подписать центрального защитника? У нас масса времени на анализ этого шага. Пока же у нас есть игроки, которые способны заменить Пике или Вермалена, если мы решим оставить их на скамейке. Серхио Бускетс уже играл в центре обороны, Люка Динь тоже на это способен», – считает Вальверде.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Спортинг» состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Каталонцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира – они имеют 11 очков в турнирной таблице группы D. Португальцы идут третьими с семью очками, отставая от «Ювентуса» на один балл.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 08:29
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    Комментарии (2)
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    Su27Flanker
    1512463865
    Барселона может настраиваться на ничью?
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    ologreds
    1694991799
    numo528172
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