Орлов: «Зениту» важно обрести свое лицо, свой стиль, поставить игру»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне.

«Что касается «Зенита», то команде важно обрести свое лицо, свой стиль, поставить игру. А очки — это следствие показываемой игры. Во-первых, надо, чтобы народ был доволен.

В «Зените» играют четыре кандидата в сборную Аргентины, и, думаю, тренер этой национальной команды никого просто так брать не будет. Рискнули, взяли молодых, и они должны еще расти.

По забитым и пропущенным голам «Зенит» выглядит очень прилично, лучше «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». А вот очков не хватает, шести очков», — сказал Орлов.

После 19-ти туров РФПЛ команда Роберто Манчини занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Локомотива» на шесть очков.

11-го декабря сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Ахмата» в рамках 20-го тура.

В четверг петербургский клуб встретится с «Реалом Сосьедад» в рамках выездной встречи групповой стадии Лиги Европы.