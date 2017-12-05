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    • Орлов: «Зениту» важно обрести свое лицо, свой стиль, поставить игру»

    Орлов: «Зениту» важно обрести свое лицо, свой стиль, поставить игру»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне.

    «Что касается «Зенита», то команде важно обрести свое лицо, свой стиль, поставить игру. А очки — это следствие показываемой игры. Во-первых, надо, чтобы народ был доволен.

    В «Зените» играют четыре кандидата в сборную Аргентины, и, думаю, тренер этой национальной команды никого просто так брать не будет. Рискнули, взяли молодых, и они должны еще расти.

    По забитым и пропущенным голам «Зенит» выглядит очень прилично, лучше «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». А вот очков не хватает, шести очков», — сказал Орлов.

    После 19-ти туров РФПЛ команда Роберто Манчини занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Локомотива» на шесть очков.

    11-го декабря сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Ахмата» в рамках 20-го тура.

    В четверг петербургский клуб встретится с «Реалом Сосьедад» в рамках выездной встречи групповой стадии Лиги Европы.

    Источник: Радио «Зенит»

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    05.12.2017 01:50
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    Комментарии (13)
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    Павелий
    1512432146
    Когда Газпром перестанет быть владельцем Зенита (через дочерние и внучатые компании), а сам Зенит опустится в ФНЛ, тогда мы увидим и лицо, и стиль, и игру настоящего Зенита.
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    Евгений П
    1512442909
    Всё правильно говорит,старичок!
    Ответить
    С@НЁК.
    1512444741
    Всё будет!
    Ответить
    polt
    1512450029
    Об этом речь уже как полгода, а воз и ныне там. Нет улучшений в игре Зенита, Манчини не тянет пока.
    Ответить
    almanev
    1512452525
    Хмм, 10 туров назад был разговор о том, что чемпионство будет завоевано до нового года, а весной все силы на ЛЕ, а теперь оказывается игру надо ставить.
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    Диктор
    1512452936
    Тут я с птицей согласен-у Зенита с таким подбором игроков -игра середнячка
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    lekseij2007
    1512456752
    Гена, ну хоть что-то кроме зенита можешь сказать. Даже на вопрос про то, как вы оцениваете игру Спартака, он отвечал, что не видит у него чемпионской игры, но вот у зенита ....)
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    Zenmaster
    1512458510
    Как обычно -- поверху прочирикал -- никакой глубокой мысли -- шаг в перёд-- два назад !!! Сказал , что в лужу пёрнул !
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    APchelov
    1512475860
    Дедушке Гене в пору сесть на лавочку, окружить себя бабушками, и травить им байки про футбол.
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    ologreds
    1694991799
    numo528159
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