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    • Смолов: «Кокорин – вообще не суеверный. Ему все по барабану»

    Смолов: «Кокорин – вообще не суеверный. Ему все по барабану»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о форварде «Зенита» Александре Кокорине.

    – Кто самый суеверный футболист России?

    – Такого, чтобы куриные лапки в бутсы клали, не видел. И времена, когда в Казани в гостевой раздевалке чуть ли убивали крыс, тоже не застал.

    – А кто вообще не суеверный?

    – Саша Кокорин. Ему это все по барабану.

    Партнеры по сборной России забили по 10 голов в РФПЛ и возглавляют бомбардирскую гонку турнира.

    Ранее Смолов сказал, что играл бы за «Реал» бесплатно и доплатил бы за свой переход.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2017 22:38
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Робинзон
    1512418682
    а кто ссытся в команде а кто вообще не ссытся развелось халявщиков от прессы никто работать не хочет .
    Ответить
    DIDI 23
    1512421934
    Барабанщики!
    Ответить
    Котфеееее
    1512424219
    Кокорин – вообще не суеверный
    Ответить
    кошмарик
    1512424234
    во-во.. и футбол тоже..
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1512426549
    Кокорин так то не футболист.
    Ответить
    erma
    1512437616
    "Ему все по барабану" - это характеристика деревенского дурочка.
    Ответить
    victosha
    1512452837
    Учи, Федя, испанский: вдруг и вправду проканает.
    Ответить
    DeviDjons
    1512463230
    Интересно про крыс в раздевалке Рубина! Имеется ввиду грызуны или непорядочные люди?
    Ответить
    OfaZavr
    1512464132
    и не только суеверия ему по барабану))
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    ologreds
    1694991801
    numo528142
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