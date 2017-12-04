Смолов: «Кокорин – вообще не суеверный. Ему все по барабану»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о форварде «Зенита» Александре Кокорине.
– Кто самый суеверный футболист России?
– Такого, чтобы куриные лапки в бутсы клали, не видел. И времена, когда в Казани в гостевой раздевалке чуть ли убивали крыс, тоже не застал.
– А кто вообще не суеверный?
– Саша Кокорин. Ему это все по барабану.
Партнеры по сборной России забили по 10 голов в РФПЛ и возглавляют бомбардирскую гонку турнира.
Ранее Смолов сказал, что играл бы за «Реал» бесплатно и доплатил бы за свой переход.