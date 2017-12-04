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    • Смолов: «Я бы играл за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил»

    Смолов: «Я бы играл за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию об интересе «Реала»

    – Я попал в список «Реала» еще в 18 лет, когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы.

    Тех игроков, которые в эти списки попадают, «Реал» ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.

    – Владислав Радимов считает, что Смолов в «Реале» сядет на скамейку. Что ответите?

    – Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил.

    В текущем сезоне Смолов забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 15-ти играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной России в 12 миллионов евро.

    О возможном переходе Смолова в мадридский клуб 29-го ноября сообщило издание Marca.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2017 21:31
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    Комментарии (23)
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    zico2205
    1512418440
    Федя, ты как космонавт-турист ...Очень глупое заявление....Ты себя на порядок обесценил.....
    Ответить
    bolela_16
    1512421177
    мечтать не вредно
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    Волховский
    1512423826
    Приглашение в "Реал" надо заслужить игрой в Европе. Доказать конвертируемость своих способностей. Для начала на мире в 2018 показаться. Желаю удачи!
    Ответить
    арейская
    1512429113
    Ну так и предложи это Реалу, может с таким-то условием и возьмут на лавку, деньги лишними не бывают, даже для Реала...
    Ответить
    yorgenbarenz
    1512455838
    Очень патриотично. Так в немецком концлагере некоторые говорили,чтобы шкуру спасти.
    Ответить
    portero
    1512463346
    у Смолова слишком большая з.п в Краснодаре , исходя из его слов
    Ответить
    kos999
    1512470506
    поэтому так мало игроков из рашки в Европе.
    Ответить
    Xiko
    1512470923
    лол:D
    Ответить
    овертайм
    1512474419
    ну и правильно)
    Ответить
    ologreds
    1694991801
    numo528136
    Ответить
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