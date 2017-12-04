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    • Гончаренко: «Наша задача – ввязаться в бой с «Манчестер Юнайтед»

    Гончаренко: «Наша задача – ввязаться в бой с «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о мотивации на матч против «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Наша задача – ввязаться в бой и помнить, что можно перевернуть любую игру с любым соперником. В любом матче есть шансы, мы попробуем ими воспользоваться.

    Погба – топ-футболист, он умеет все. Но наши молодые футболисты получат хорошую практику. Когда сражаешься с таким игроком, понимаешь, в каком направлении надо двигаться. Мы извлечем пользу из того, что он примет участие в матче», – сказал специалист.

    Ранее интервью дал полузащитник армейцев Алан Дзагоев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.12.2017 21:24
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    Комментарии (20)
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    Юрэс
    1512413625
    Да не надо навязывать. Просто надо выиграть 1:0 с ПЕНАЛЬТИ. И вся РОССИЯ вас никогда не забудет
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    nemolod
    1512414282
    Ваша задача-прежде всего не пропустить,а для этого надо всей команде сыграть на срыв атак еще в центре,а не прижиматься к воротам и тупо выбивать мяч куда придется!
    Ответить
    river31
    1512414866
    Задача не ввязаться в бой, а победить в этом бою. Удачи!
    Ответить
    raritet
    1512414915
    Поскольку МЮ наверняка выйдет не полноценным боевым составом, имея ввиду будущую встречу с Манчестер Сити, которая для них важнее, то можно что-то ухватить. Очень часто Английские клубы выставляли против наших клубов второй состав и не всегда выигрывали.
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    Поль
    1512416466
    уже давали бой 8 лет назад и сейчас получится!
    Ответить
    makson_klim
    1512417055
    осторожничает с громкими высказываниями Михалыч...Завтра будем болеть!
    Ответить
    Супермачо
    1512423292
    "Погба - г...о. Закидать их картошкой и конскими "яблоками". Конница, вперёд!" У меня бы на месте белоруса была такая предматчевая установка. А там увидим как попрёт.
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    АЛЕКС 58
    1512425721
    Победы ЦСКА и Спартаку в ЛЧ! Надерите англичан,мужики!
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    Приус
    1512488946
    Удачи армейцам на Энфилде.
    Ответить
    ologreds
    1694991801
    numo528135
    Ответить
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