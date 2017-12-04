Гончаренко: «Наша задача – ввязаться в бой с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о мотивации на матч против «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Наша задача – ввязаться в бой и помнить, что можно перевернуть любую игру с любым соперником. В любом матче есть шансы, мы попробуем ими воспользоваться.

Погба – топ-футболист, он умеет все. Но наши молодые футболисты получат хорошую практику. Когда сражаешься с таким игроком, понимаешь, в каком направлении надо двигаться. Мы извлечем пользу из того, что он примет участие в матче», – сказал специалист.

Ранее интервью дал полузащитник армейцев Алан Дзагоев.