Дзагоев: «Против «МЮ» покажу все, на что способен»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Всегда играю с полной самоотдачей, завтрашний матч не будет исключением. Продемонстрирую все, на что способен.

Здесь (на «Олд Траффорд» – прим. «Бомбардира») собираются полные трибуны, это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов в каждом матче большой накал, но здесь антураж особенный», – сказал хавбек сборной России.

В текущем сезоне Дзагоев забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 23-х матчах всех турниров.

Матч в Манчестере состоится завтра. У хозяев встречу пропустят Златан Ибрагимович, Майкл Кэррик и Неманья Матич.