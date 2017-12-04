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    Дзагоев: «Против «МЮ» покажу все, на что способен»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Всегда играю с полной самоотдачей, завтрашний матч не будет исключением. Продемонстрирую все, на что способен.

    Здесь (на «Олд Траффорд» – прим. «Бомбардира») собираются полные трибуны, это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов в каждом матче большой накал, но здесь антураж особенный», – сказал хавбек сборной России.

    В текущем сезоне Дзагоев забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 23-х матчах всех турниров.

    Матч в Манчестере состоится завтра. У хозяев встречу пропустят Златан Ибрагимович, Майкл Кэррик и Неманья Матич.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.12.2017 21:18
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    Комментарии (24)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1512412802
    Алан, когда не под травмой, то нормально заводит!... Надо, что бы и остальные вышли с настроением, отличным от прошлого поединка!!.. Один в поле не воин, но надо удивить англичан, что бы у них слюни злорадства поменялись на слёзы вежливого умиления!!!...))
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    river31
    1512414759
    Действуй Алан! Заведи команду на победу! Только постарайся без травм.
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    mgordeev
    1512419649
    Удалишься на 5-ой минуте? Нагрубишь тренеру? Интересно.
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    DeMoN-MUFC
    1512421950
    Удачи Алану! Надеюсь будет интересный матч! Удачи обоим клубам и пусть победит сильнейший!
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    FCSM#REDWHITE#
    1512424898
    удачи коням
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    АЛЕКС 58
    1512426262
    Выходить на поле с желанием победить!Удачи ЦСКА и Спартаку!
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    Ник_ЦСКА
    1512455068
    После этого матча Дзагу в Английскую лигу заберут, и с кем будем играть?
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    Ник_ЦСКА
    1512455132
    Все дружно ставим на гол Дзагоева, букмекеры в пролёте.
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    OfaZavr
    1512463289
    Алан всегда играет с полной отдачей в нем я и не сомневаюсь. Удачи и желаю забить победный гол!
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    ologreds
    1694991801
    numo528134
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