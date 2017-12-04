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    • Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане» или на старом паровозе?»

    Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане» или на старом паровозе?»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил выступление «Локомотива» в текущем сезоне.

    «Надо определиться, «Локо» едет на «Сапсане» или на старом паровозе. Выдержит ли этот паровоз или «Сапсан»? Они тоже набрали темп, идут без поражений, и это очень много значит. Более того, добавляются опытнейшие Ари и Чорлука, которые реально усилят команду.

    Это очень сложный момент для всех соперников. Но, думаю, потери очков будут у всех и тот же «Тосно» даст бой железнодорожникам. Возможно, с тосненцами «Локомотиву» играть даже труднее, чем с «Зенитом»», — сказал Орлов.

    Матч 20-го тура чемпионата России «Тосно» – «Локомотив» состоится 11-го декабря.

    Команда Юрия Семина лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Радио «Зенит»

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    04.12.2017 21:06
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    Комментарии (34)
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    ribavadim
    1512437198
    Да нормально они едут по шпалам вместе со Шпалычем!
    Ответить
    Каратель
    1512441347
    смотрю гена на постоянно на старом паровозе со своим пердячим паром,а локо молодцы,отлично идут
    Ответить
    VIKZH
    1512441385
    Тосно в 2-х играх 11 мячей пропустили. Будет упираться, но шансов нет. Локомотив их изгороди возьмет на 93 мин 1:2 фарфанище забрать с пенальти
    Ответить
    gunstilzit
    1512450891
    По забитым и пропущенным голам «Зенит» выглядит очень прилично, лучше «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». А вот очков не хватает, шести очков», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». Зенит 31-13 ЛОКО 29-14 Спартак 33-23 ЦСКА 28-14
    Ответить
    victosha
    1512453216
    Гена, в принципе, вряд ли сам-то понял, что сказал. А Локомотив где надо, на электричке едет, а где надо, и на Сапсане. Мудро.
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    Zenmaster
    1512459444
    Ну не шаришь Гена ты в футболе них..я !!! Паровозики -- "Сапсанчики" повзрослеть тебе пора !!!
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    OfaZavr
    1512463530
    Ну а про Зеню есть что сказать? На чем они едут, страшно представить))
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    alimpic
    1512464378
    на большее у него ума не хватило...
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    alexivanof197
    1512465936
    ГСО,лучше ответь-на чем едет Зенит
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    ologreds
    1694991801
    numo528133
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