Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане» или на старом паровозе?»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил выступление «Локомотива» в текущем сезоне.

«Надо определиться, «Локо» едет на «Сапсане» или на старом паровозе. Выдержит ли этот паровоз или «Сапсан»? Они тоже набрали темп, идут без поражений, и это очень много значит. Более того, добавляются опытнейшие Ари и Чорлука, которые реально усилят команду.

Это очень сложный момент для всех соперников. Но, думаю, потери очков будут у всех и тот же «Тосно» даст бой железнодорожникам. Возможно, с тосненцами «Локомотиву» играть даже труднее, чем с «Зенитом»», — сказал Орлов.

Матч 20-го тура чемпионата России «Тосно» – «Локомотив» состоится 11-го декабря.

Команда Юрия Семина лидирует в турнирной таблице.