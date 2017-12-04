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    • «Ювентус» попросил одноименный клуб из Бухареста сменить название

    «Ювентус» попросил одноименный клуб из Бухареста сменить название

    Бухарестский «Ювентус» со следующего сезона изменит название на «Колентина». Об этом сообщил местный журналист Эмануэль Рошу.

    Согласно источнику, столичный клуб получил жалобу от туринского «Ювентуса» с претензией на использование чужого имиджа.

    «Ювентус» Бухарест был основан в 1992 году как перезапуск команды, существовавшей до Второй мировой войны. В текущем сезоне клуб дебютировал в высшем дивизионе страны и после 20-ти туров чемпионата занимает последнее место.

    Отметим, что румынский клуб использовал прежний герб «Ювентуса». В январе «бьянконери» презентовали новый логотип.

    Источник: Twitter

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    04.12.2017 20:53
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    Комментарии (16)
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    сапёр75
    1512410883
    Ну давайте теперь Володя П. попросит всех Вов имя сменить )) с понтом Вова должен быть один
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    mishavandit
    1512411151
    Потом лондонский Арсенал попросит тульский сменить название на Пряник или Самовар...понеслась...а можно просто сказать не копируйте эмблему и все! Они же не назвались Ювентус Турин из Бухареста)))
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    Татарин за ЦСКА
    1512411416
    Ну Арсенал попросит сменить название Арсенал Тулы,ЦСКА попросит сменить название ЦСКА из Софии,Динамо вообще пол мира поросит сменить название,да черт знает что будет
    Ответить
    dinar7777dinar
    1512412909
    туринские бабы !
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    rammax fcsm
    1512416209
    как позорно вылезать на чужой известности.... я бы ещё понял, если бы это были китайцы... но тогда бы там было написано "Ху....ентус"....
    Ответить
    qwerty991
    1512416660
    Ювентус: Негоже Ювентусам занимать последнее место. Смените имя.
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    Danish Dynamite
    1512449127
    ха-ха-ха))))))))))) долго смеялся от эмблемы))))))) странно, что не в Китае. Это они же мастера подделок
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    Rusifikator
    1512455751
    Ибо нехрен
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    OfaZavr
    1512462966
    Клубов с одинаковыми названиями полно в разных странах и Барселона в Эквадоре есть и Арсенал тульский и Аякс в ЮАР их же не просят сменить название, интересно здесь что-ли особенный какой-то случай.
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    ologreds
    1694991801
    numo528132
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