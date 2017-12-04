«Ювентус» попросил одноименный клуб из Бухареста сменить название

Бухарестский «Ювентус» со следующего сезона изменит название на «Колентина». Об этом сообщил местный журналист Эмануэль Рошу.

Согласно источнику, столичный клуб получил жалобу от туринского «Ювентуса» с претензией на использование чужого имиджа.

«Ювентус» Бухарест был основан в 1992 году как перезапуск команды, существовавшей до Второй мировой войны. В текущем сезоне клуб дебютировал в высшем дивизионе страны и после 20-ти туров чемпионата занимает последнее место.

Отметим, что румынский клуб использовал прежний герб «Ювентуса». В январе «бьянконери» презентовали новый логотип.