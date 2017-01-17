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    «Ювентус» представил новый логотип

    Итальянский «Ювентус» представил новый логотип клуба.

    Как заявил президент туринцев Андреа Аньелли, новый лого является символом жизненного пути «Ювентуса».

    Напомним, что в нынешнем чемпионате Италии «Старая синьора», как еще называют «Ювентус», после 19 проведенных встреч занимает первую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    17.01.2017 01:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 20 января 2017, 08:20

      они там пьяные что ли все????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 17 января 2017, 13:59

      Слабовато(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 17 января 2017, 09:40

      Понос полный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 января 2017, 08:21

      Верните старый логотип,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 17 января 2017, 08:06

      Что-то Аньелли разочаровывает,как и новый логотип!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 января 2017, 07:19

      Фигня какая то!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 января 2017, 07:18

      Говнище!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 17 января 2017, 05:21

      Нет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 17 января 2017, 02:23

      Вы серьёзно? Да это ж больше похоже на логотип из троллейбуса: "место для женщин с детьми" ...

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