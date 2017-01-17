Итальянский «Ювентус» представил новый логотип клуба.

Как заявил президент туринцев Андреа Аньелли, новый лого является символом жизненного пути «Ювентуса».

Напомним, что в нынешнем чемпионате Италии «Старая синьора», как еще называют «Ювентус», после 19 проведенных встреч занимает первую строчку в турнирной таблице.