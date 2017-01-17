они там пьяные что ли все????
Итальянский «Ювентус» представил новый логотип клуба.
Как заявил президент туринцев Андреа Аньелли, новый лого является символом жизненного пути «Ювентуса».
Напомним, что в нынешнем чемпионате Италии «Старая синьора», как еще называют «Ювентус», после 19 проведенных встреч занимает первую строчку в турнирной таблице.
Andrea Agnelli:il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere #2beJuventus pic.twitter.com/e3h8zUxGJs— JuventusFC (@juventusfc) 16 января 2017 г.