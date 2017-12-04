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    Матич не сыграет против ЦСКА

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что полузащитник Неманья Матич выбыл из строя.

    «У нас проблемы, а конкретно – травмы. Матич травмирован. Когда я говорю, что он травмирован, – значит, он травмирован.

    Некоторые из других парней, играющих в каждом матче, также нуждаются в отдыхе. С другой стороны, игроки замены заслуживают выхода на поле», – сказал португалец.

    Завтра «красные дьяволы» примут ЦСКА в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Ранее Моуринью анонсировал отсутствие во встрече на «Олд Траффорд» нападающего Златана Ибрагимовича и полузащитника Майкла Кэррика.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    04.12.2017 19:20
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    Комментарии (10)
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    kykyi
    1512404853
    Значит будут трахать вторым составом.
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    David_Fio
    1512404905
    ЦСКА имеет шанс
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    Zenmaster
    1512409640
    Вообще -- это их проблемы ! У коней своих хватает ! Уже отмазки на всякий случай ???
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    Полная Канистра
    1512411045
    маур воду мутит хочет коней в тупик загнать
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    dinar7777dinar
    1512412398
    да и без матича мю разматает коней
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    Shpion23
    1512414937
    Ещё и в воротах Ромеро, а не де Хеа. Хотя Ромеро тоже неплохой воротчик, так что тут замена погоды не сделает.
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    ologreds
    1694991801
    numo528125
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