Матич не сыграет против ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что полузащитник Неманья Матич выбыл из строя.

«У нас проблемы, а конкретно – травмы. Матич травмирован. Когда я говорю, что он травмирован, – значит, он травмирован.

Некоторые из других парней, играющих в каждом матче, также нуждаются в отдыхе. С другой стороны, игроки замены заслуживают выхода на поле», – сказал португалец.

Завтра «красные дьяволы» примут ЦСКА в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее Моуринью анонсировал отсутствие во встрече на «Олд Траффорд» нападающего Златана Ибрагимовича и полузащитника Майкла Кэррика.