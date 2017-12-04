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    • Бубнов: «Четко прослеживается зависимость «Зенита» от Кокорина. И это проблема»

    Бубнов: «Четко прослеживается зависимость «Зенита» от Кокорина. И это проблема»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением насчет проблем «Зенита». Специалист утверждает, что команде Роберто Манчини не хватает скорости. Кроме того, по словам Бубнова, сине-бело-голубые слишком зависимы от нападающего Александра Кокорина.

    «Мне не понравилось, как играл «Зенит» с «Уралом». Все ищут причину неудач «Зенита», а она находится на поверхности: команда играет очень медленно, темпа явно не хватает. С таким движением будет очень трудно бороться за чемпионство. Да, «Урал» закрылся полностью, но это не оправдание. Закрываются все. Это норма для середняков и аутсайдеров нашего чемпионата, а задача фаворитов – их вскрывать.

    Четко прослеживается зависимость «Зенита» от Кокорина – и это проблема. Он забивает все ключевые мячи, а партнеры молчат. Ситуация не изменится, команда будет мучиться, пока хавбеки не станут активнее играть в атаку. «Зениту» не хватает атакующего полузащитника. Иско? Да, подойдет. А еще Озил. Шутки шутками, но нужен игрок типа Давида Силвы или Де Брюйне», – сказал Бубнов.

    После 19-ти туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на шесть очков. В последних восьми матчах сине-бело-голубые одержали лишь две победы, проиграв при этом трижды и три раза сыграв вничью.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.12.2017 18:58
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    raritet
    1512404462
    браво Бубнов.Именно. Если вспомнить Зенит старого образца, кто только не забивал Аршавин, Тимощук, Зырянов, Файзулин, Хусти, Семак, Домингес и даже деревянный форвард Паша и многие другие. Игра была так поставлена, что соперник не знал от кого может получить .А сейчас слишком уж прямолинейно.
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    Zubo
    1512405687
    в коии веки соглашусь с Бубновым
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    Zenmaster
    1512419333
    С х..я медленно ??? Скорости хватает -- командной игры нет -- голов нет !!! Забить любой может -- Кокорин , Дриусси , Кузяев , Ригони , Паредес , Шатов и т.д. ! Когда будет основной состав -- голы пойдут ! На..уй нам Иско , Озил и остальные , дай время те кто есть с играются -- напихают Иско и Озилам -- не унесут !!! Проблема если и есть , то только у Бубна -- частенько х..йню порет !!!
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    Павел Амурский
    1512422132
    Зависимость Бубнова давно тоже известна.
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    KalterJax
    1512459228
    У нас нет, не иско, не озила, ни неймара, ни месси! но как-то же играем! а у зенита скамейка в два раза больше нашей, так что это проблема тренера, что он не может состав подобрать и наладить игру! Был бы у вас Сёмин, он бы и из шатова сделал де брюйне!
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    ologreds
    1694991802
    numo528122
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