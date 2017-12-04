Бубнов: «Четко прослеживается зависимость «Зенита» от Кокорина. И это проблема»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением насчет проблем «Зенита». Специалист утверждает, что команде Роберто Манчини не хватает скорости. Кроме того, по словам Бубнова, сине-бело-голубые слишком зависимы от нападающего Александра Кокорина.

«Мне не понравилось, как играл «Зенит» с «Уралом». Все ищут причину неудач «Зенита», а она находится на поверхности: команда играет очень медленно, темпа явно не хватает. С таким движением будет очень трудно бороться за чемпионство. Да, «Урал» закрылся полностью, но это не оправдание. Закрываются все. Это норма для середняков и аутсайдеров нашего чемпионата, а задача фаворитов – их вскрывать.

Четко прослеживается зависимость «Зенита» от Кокорина – и это проблема. Он забивает все ключевые мячи, а партнеры молчат. Ситуация не изменится, команда будет мучиться, пока хавбеки не станут активнее играть в атаку. «Зениту» не хватает атакующего полузащитника. Иско? Да, подойдет. А еще Озил. Шутки шутками, но нужен игрок типа Давида Силвы или Де Брюйне», – сказал Бубнов.

После 19-ти туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на шесть очков. В последних восьми матчах сине-бело-голубые одержали лишь две победы, проиграв при этом трижды и три раза сыграв вничью.