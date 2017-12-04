Уткин считает, что «Краснодар», «Зенит» и «Рубин» могут быть заинтересованы в услугах Слуцкого

Телекомментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о дальнейших перспективах Леонида Слуцкого.

Напомним, вчера 46-летний специалист покинул английский «Халл», который возглавлял с лета нынешнего года.

«Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск, в добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно. Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России – что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушел) и «Спартака» (а он никогда туда и не пришел бы, год назад так точно). «Локомотиву» тоже не требуется, ну да ладно. А вот «Краснодар», «Зенит», «Рубин»… Там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность – вопрос технический.

Слуцкий не рисковал, потому что он ничего не потерял. Это неудача? Конечно. Вот только зря вы говорите: «Он хотя бы попробовал». Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей совершенно точно было хорошо! Как говорилось в том памятном анекдоте: «Саре тоже понравилось, а потом она нянчила семерых бандитов, не считая девочек».

Вопрос в другом. Пойдет ли сейчас Слуцкий в условный «Зенит» или подождет? Его, вообще-то, могут еще позвать какую-нибудь сборную возглавить. А что? Чемпионат в России, русский тренер, с опытом работы и на больших турнирах, и в еврокубках, и в Англии. Любая свободная сборная об этом подумает, кроме Саудовской Аравии. Но она уже борется с предрассудками, судя по принцам.

Да, «Халл» был неудачей. Безусловной. Безоговорочной. Но год назад Слуцкий уходил, из всех ценностей превыше всего поставив свободу выбора. Год спустя выбор у него куда шире и разнообразнее. Вы за Леонида Викторовича, в общем, не беспокойтесь. Он с нами еще надолго, и это будет интересная история», – написал Уткин.