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    • Уткин считает, что «Краснодар», «Зенит» и «Рубин» могут быть заинтересованы в услугах Слуцкого

    Уткин считает, что «Краснодар», «Зенит» и «Рубин» могут быть заинтересованы в услугах Слуцкого

    Телекомментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о дальнейших перспективах Леонида Слуцкого.

    Напомним, вчера 46-летний специалист покинул английский «Халл», который возглавлял с лета нынешнего года.

    «Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск, в добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно. Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России – что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушел) и «Спартака» (а он никогда туда и не пришел бы, год назад так точно). «Локомотиву» тоже не требуется, ну да ладно. А вот «Краснодар», «Зенит», «Рубин»… Там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность – вопрос технический.

    Слуцкий не рисковал, потому что он ничего не потерял. Это неудача? Конечно. Вот только зря вы говорите: «Он хотя бы попробовал». Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей совершенно точно было хорошо! Как говорилось в том памятном анекдоте: «Саре тоже понравилось, а потом она нянчила семерых бандитов, не считая девочек».

    Вопрос в другом. Пойдет ли сейчас Слуцкий в условный «Зенит» или подождет? Его, вообще-то, могут еще позвать какую-нибудь сборную возглавить. А что? Чемпионат в России, русский тренер, с опытом работы и на больших турнирах, и в еврокубках, и в Англии. Любая свободная сборная об этом подумает, кроме Саудовской Аравии. Но она уже борется с предрассудками, судя по принцам.

    Да, «Халл» был неудачей. Безусловной. Безоговорочной. Но год назад Слуцкий уходил, из всех ценностей превыше всего поставив свободу выбора. Год спустя выбор у него куда шире и разнообразнее. Вы за Леонида Викторовича, в общем, не беспокойтесь. Он с нами еще надолго, и это будет интересная история», – написал Уткин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2017 14:14
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    Комментарии (46)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1512402806
    Я думаю Зенит и Рубин это вряд ли, а вот Краснодар, Ростов может быть.
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    DeviDjons
    1512406355
    После его высказываний думаю мало кого интересует мнение Уткина
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    семёнычев
    1512406992
    особенно Рубин))))))
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    тщмек 19
    1512407067
    Что ж ты, Вася, про Локомотив ни слова. Совсем, видно, разлюбил((
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    retiremen
    1512411592
    Не понимаю зачем Слуцкий нужен Рубину или тем более Зениту! Краснодару еще куда не шло...
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    cska-62
    1512413424
    "Рубин"? Променять Бердыева на Слуцкого? Это всё равно, что развестись с Моникой Белуччи ради брака с Бабой Ягой! :-)))
    Ответить
    compka
    1512429746
    пусть лучше Уткин калории в пище считает ...
    Ответить
    erma
    1512437538
    Слуцкий что, затычка? И, к стати, Рубин - это нечто вроде нашего "Хала". Этот корабль затонет что при Слуцком, что без него.
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    paracetamol
    1512472552
    Юморист!
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    ologreds
    1694991803
    numo528099
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