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    Хавбек «Реала» Себальос может продолжить карьеру в «Роме»

    «Рома» заинтересована в приобретении полузащитника «Реала» Даниэля Себальоса.

    Как сообщается источник, спортивный директор «волков» Мончи, ранее работавший в «Севилье», является большим поклонником таланта 21-летнего игрока и предпримет попытку заполучить его в зимнее трансферное окно.

    Себальос перешел в мадридский клуб из «Бетиса» в июле этого года, заключив шестилетнее соглашение. В текущем сезоне испанский хавбек принял участие в 11-ти матчах и забил два гола, проведя на поле в общей сложности 406 минут.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2017 13:27
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    Комментарии (3)
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    Benzema 9
    1512384001
    Реал его не продасть а в аренду может быть отдаст)
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    qwerty991
    1512384001
    Можно отдать в аренду чтобы набрался опыта.
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    ologreds
    1694991803
    numo528095
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