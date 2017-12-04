Хавбек «Реала» Себальос может продолжить карьеру в «Роме»

«Рома» заинтересована в приобретении полузащитника «Реала» Даниэля Себальоса.

Как сообщается источник, спортивный директор «волков» Мончи, ранее работавший в «Севилье», является большим поклонником таланта 21-летнего игрока и предпримет попытку заполучить его в зимнее трансферное окно.

Себальос перешел в мадридский клуб из «Бетиса» в июле этого года, заключив шестилетнее соглашение. В текущем сезоне испанский хавбек принял участие в 11-ти матчах и забил два гола, проведя на поле в общей сложности 406 минут.