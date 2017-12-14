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    • На «Бомбардире» стартовал декабрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

    На «Бомбардире» стартовал декабрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

    На «Бомбардире» начался декабрьский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

    Лучших игроков ждут следующие призы:

    1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    Конкурс прогнозов: zico2205 стал победителем ноябрьского сезона!

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на [email protected]

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 15:20
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Lev Aleks
    1512377525
    А когда боллары будут начислены? Те которые в прошлом сезоне выиграны?)))
    Ответить
    acer2003
    1512378870
    Хоть бы на Новый Год маленькие призы сделали !Не стыдно Вам звёздочки на Аватарки лепить )))
    Ответить
    shinnik
    1512379130
    Видимо я захреначу радостно во четвёртый дивизион... Какие-то чудеса в этом году..)) (
    Ответить
    Таганский
    1512379885
    Как узнать итог, ну, хотя бы первой сотни??
    Ответить
    игрок68
    1512382622
    всем удачи
    Ответить
    Стикс1905
    1512421232
    Администрация нас не слышит опять в призах звездочки и боллары , ну и медали ))
    Ответить
    ИванЯ
    1515008326
    как получить брустеры в игре 11х11?
    Ответить
    ologreds
    1694991805
    numo528085
    Ответить
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