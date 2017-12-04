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    • Конкурс прогнозов: zico2205 стал победителем ноябрьского сезона!

    Конкурс прогнозов: zico2205 стал победителем ноябрьского сезона!

    На «Бомбардире» завершился ноябрьский сезон Конкурса прогнозов! Победителем стал zico2205, который выигрывает золотую медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

    Вторым стал MaxiUs, который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

    Третье место занял igarka, выигравший бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались svasiliy, Serjoga, Lev Aleks, Tanchik, Rebrova, Burunduk и ALeX-161-rus. Они получают золотую звездочку, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на [email protected], указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на [email protected]

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 09:25
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    Комментарии (19)
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    Platon Faustov
    1512375799
    Поздравляю победителей.
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    Михаил Шевченко
    1512375868
    Поздравляю всех участников!!!
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    афоня72
    1512375948
    Первый раз, доиграл до конца, а то всегда то дача, то поездки куда либо, то просто бросал, и тд и тп. Правда в середине много был без денег но получилось лучше чем в прошлый раз(90).Сейчас 53 .Всех поздравляю с окончанием сезона! Король Умер, да здравствует Король!!
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    _Marqella_
    1512376742
    zico2205 молодец!!!! теперь ты звезда,все медали собрал!!!!
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    Басмачи
    1512376765
    Мои поздравлении всех участников всем удачи !!!
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    diktatop
    1512378165
    поздравляю
    Ответить
    AtticusFinch
    1512787079
    Не пойму - за каким участвовать в конкурсе, если Вы бустеры не за ноябрь не за август так и не прислали?Где мои 600 бустеров?Вы вообще почту читаете?
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    AtticusFinch
    1512951635
    Вы чё там - опять издеваетесь??? где бустеры?
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    AtticusFinch
    1512952398
    Прислал им письмо в августе -с указанием неправильной версии игры - следом указал правильную - так они теперь бустеры не присылают ни за август ни за ноябрь и кидают мне ссылку на первое письмо неправильно за сентябрь,хотя я им после него уже несколько штук отправил - ну нормальные вообще люди?))
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    ologreds
    1694991805
    numo528073
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