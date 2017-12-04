Конкурс прогнозов: zico2205 стал победителем ноябрьского сезона!

На «Бомбардире» завершился ноябрьский сезон Конкурса прогнозов! Победителем стал zico2205, который выигрывает золотую медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

Вторым стал MaxiUs, который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

Третье место занял igarka, выигравший бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались svasiliy, Serjoga, Lev Aleks, Tanchik, Rebrova, Burunduk и ALeX-161-rus. Они получают золотую звездочку, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на [email protected], указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на [email protected]