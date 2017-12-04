Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы у «Зенита» талантливые, но на вырост»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что аргентинские легионеры «Зенита», среди которых он выделил Леандро Паредеса, являются талантливыми футболистами, но не до конца сформированными. По его словам, они не могут выдать необходимый команде результат.

Матч 19-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 2:1.

– Какой из матчей особенно понравился?

– В Петербурге. Там команды показали более содержательный футбол, чем «Локомотив» и «Рубин». «Урал», несмотря на потерю Бикфалви, выглядел очень прилично, не играл на отбой. «Зенит» порадовал разнообразием атакующих действий. Хотя вскрыть оборону соперника удалось с огромным трудом. Отмечу Кокорина, который забил десятый мяч в сезоне. И двух ветеранов, Жиркова с Ивановичем. За рассудительные, надежные действия.

– Что же осенью случилось с «Зенитом»?

– В его атаке многое завязано на молодых аргентинцах, среди которых выделяется Паредес. Умный, техничный, с хорошим пасом, мощным ударом. Остальные – талантливые, но на вырост. А результат надо давать здесь и сейчас. На «свежачка» в начале сезона выдали пару ярких матчей и сникли. Когда поняли, что в России не такой простой чемпионат, как могло показаться на первый взгляд. После нескольких осечек появилась психологическая неуверенность. Ребятам не хватает опыта.

– К Манчини есть вопросы?

– В стартовых турах «Зенит» играл в быстрый футбол, в одно-два касания. А потом вдруг появилась академичность, скорость упала, и все застопорилось. Прежнюю легкость сменила натужность. Теперь команда додавливает соперника и вырывает очки. Чем напоминает уже «Локомотив». Или «Спартак» образца прошлого сезона. Но Манчини – не враг себе. Наверняка проанализирует ситуацию и сделает выводы. Сбрасывать «Зенит» со счетов точно не стоит. Как и недооценивать тренерские качества Манчини. А то любят у нас вешать ярлыки…