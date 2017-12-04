Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы у «Зенита» талантливые, но на вырост»

    Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы у «Зенита» талантливые, но на вырост»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что аргентинские легионеры «Зенита», среди которых он выделил Леандро Паредеса, являются талантливыми футболистами, но не до конца сформированными. По его словам, они не могут выдать необходимый команде результат.

    Матч 19-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 2:1.

    – Какой из матчей особенно понравился?

    – В Петербурге. Там команды показали более содержательный футбол, чем «Локомотив» и «Рубин». «Урал», несмотря на потерю Бикфалви, выглядел очень прилично, не играл на отбой. «Зенит» порадовал разнообразием атакующих действий. Хотя вскрыть оборону соперника удалось с огромным трудом. Отмечу Кокорина, который забил десятый мяч в сезоне. И двух ветеранов, Жиркова с Ивановичем. За рассудительные, надежные действия.

    – Что же осенью случилось с «Зенитом»?

    – В его атаке многое завязано на молодых аргентинцах, среди которых выделяется Паредес. Умный, техничный, с хорошим пасом, мощным ударом. Остальные – талантливые, но на вырост. А результат надо давать здесь и сейчас. На «свежачка» в начале сезона выдали пару ярких матчей и сникли. Когда поняли, что в России не такой простой чемпионат, как могло показаться на первый взгляд. После нескольких осечек появилась психологическая неуверенность. Ребятам не хватает опыта.

    – К Манчини есть вопросы?

    – В стартовых турах «Зенит» играл в быстрый футбол, в одно-два касания. А потом вдруг появилась академичность, скорость упала, и все застопорилось. Прежнюю легкость сменила натужность. Теперь команда додавливает соперника и вырывает очки. Чем напоминает уже «Локомотив». Или «Спартак» образца прошлого сезона. Но Манчини – не враг себе. Наверняка проанализирует ситуацию и сделает выводы. Сбрасывать «Зенит» со счетов точно не стоит. Как и недооценивать тренерские качества Манчини. А то любят у нас вешать ярлыки…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2017 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Evgeniy32
    1512367462
    По делу!! Отличное экспертное мнение!
    Ответить
    AtticusFinch
    1512373029
    а как вырастут унесутся раняя ка..л))
    Ответить
    smersh45
    1512380901
    полностью согласен всё у них получится
    Ответить
    ologreds
    1694991805
    numo528065
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+