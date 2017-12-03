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    • Вратарь «Беневенто» – о голе «Милану» на 95-й минуте: «Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул»

    Вратарь «Беневенто» – о голе «Милану» на 95-й минуте: «Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул»

    Голкипер «Беневенто» Альберто Бриноли после матча 15-го тура Серии А против «Милана» (2:2) поделился мнением о голе в ворота соперника на 95-й минуте встречи.

    Данный гол принес «Беневенто» первое очко в нынешнем сезоне.

    «Это трудно описать! Я просто пошел в штрафную площадь и надеялся на лучшее в последние секунды. Выступать в Серии А – мечта, но мы надеялись, что будем играть лучше, чем сейчас. При счете 1:2 на 95-й минуте я подумал, что нам нечего терять. Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул. Это был прыжок вратаря, но не нападающего», – сказал Бриноли.

    Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне

    Источник: Football Italia

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    03.12.2017 17:19
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    Комментарии (3)
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    rasim05
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    Фантастика, чудеса не иначе!
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    Ljungberg9
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    Обалденная концовка, просто супер!
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    ologreds
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