Вратарь «Беневенто» – о голе «Милану» на 95-й минуте: «Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул»

Голкипер «Беневенто» Альберто Бриноли после матча 15-го тура Серии А против «Милана» (2:2) поделился мнением о голе в ворота соперника на 95-й минуте встречи.

Данный гол принес «Беневенто» первое очко в нынешнем сезоне.

«Это трудно описать! Я просто пошел в штрафную площадь и надеялся на лучшее в последние секунды. Выступать в Серии А – мечта, но мы надеялись, что будем играть лучше, чем сейчас. При счете 1:2 на 95-й минуте я подумал, что нам нечего терять. Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул. Это был прыжок вратаря, но не нападающего», – сказал Бриноли.

twit text — Le Coq (@LeCoqueliin) 3 декабря 2017 г.

Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне