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    • Гаджиев: «Во втором тайме матча с «Уфой» играли в дворовый футбол»

    Гаджиев: «Во втором тайме матча с «Уфой» играли в дворовый футбол»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал итог матча 19-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб крупно проиграл «Уфе» (0:3).

    После этого результата «Амкар» остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Мое впечатление негативное, в первом тайме играли нормально, во втором тайме играли в дворовый футбол. Безобразно действовали в обороне. Всегда надо играть надежно – проигрываешь или выигрываешь. Все зоны открыли.

    В профессиональном футболе так не играют, всегда получишь. Мы не играли, мы наблюдали. Проспали целую группу игроков. В первом тайме хорошо играли», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 16:31
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    Комментарии (3)
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    сапёр75
    1512355008
    В моём доме попрошу,не вырожаться )
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    Muxa_Perm
    1512362150
    Чей-то расслабились...
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    ologreds
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