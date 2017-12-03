Гаджиев: «Во втором тайме матча с «Уфой» играли в дворовый футбол»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал итог матча 19-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб крупно проиграл «Уфе» (0:3).

После этого результата «Амкар» остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Мое впечатление негативное, в первом тайме играли нормально, во втором тайме играли в дворовый футбол. Безобразно действовали в обороне. Всегда надо играть надежно – проигрываешь или выигрываешь. Все зоны открыли.

В профессиональном футболе так не играют, всегда получишь. Мы не играли, мы наблюдали. Проспали целую группу игроков. В первом тайме хорошо играли», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».