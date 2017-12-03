На матче «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА будет работать Рокки. Он судил встречу России с Испанией

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут ассистенты Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини.

Напомним, что Рокки работал на товарищеской встрече между сборными России и Испании. Он ошибочно назначил два пенальти в ворота россиян.

Также итальянец обслуживал поединок «Спартака» против «Севильи», который завершился в пользу красно-белых со счетом 5:1.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.