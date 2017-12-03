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    • На матче «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА будет работать Рокки. Он судил встречу России с Испанией

    На матче «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА будет работать Рокки. Он судил встречу России с Испанией

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Помогать главному судье будут ассистенты Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини.

    Напомним, что Рокки работал на товарищеской встрече между сборными России и Испании. Он ошибочно назначил два пенальти в ворота россиян.

    Также итальянец обслуживал поединок «Спартака» против «Севильи», который завершился в пользу красно-белых со счетом 5:1.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    03.12.2017 14:00
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    Комментарии (23)
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    insider_retro
    1512301317
    В ЛЧ нет проходных игр... А тут матч сложный и ответственный, да ещё судья, который проявил себя опасно...
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    cska-62
    1512301945
    Опять этот одиозный Рокки, умудрившийся сделать "судейских хет-трик" в пользу "Ювентуса" в матче с "Ромой"? Никогда этот матч не забуду, хотя и не являлся болельщиком кого-либо в тот памятный день! Хотел посмотреть качественный и хороший футбол. Так сначала и было, пока "Рома" не стала переигрывать "Юве" и не вмешался Рокки! Два просто выдуманных в ворота "Ромы" пенальти и гол при очевиднейшем вне игры, когда нападающий перед вратарём закрывал ему видимость при дальнем ударе (там вне игры было метров 7-8!). И поражение "Ромы" 2:3. Потом был скандал, Рокки свои ошибки признал. Вот только были ли это ошибки? И почему этого Рокки не выгнали из Серии А и из футбола вообще?
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    Ще Гевара
    1512302334
    Лучше это был бы Рокки Бальбоа.
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    Dominator777
    1512309431
    Лучше бы он матч Спартака с Ливером судил, ведь для Спартака этот судья фартовый.
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    OfaZavr
    1512314803
    а вот это не радует, может на этот раз обойдется без выкрутасов.
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    Отчаянный Пердун
    1512329124
    мда.... и чего теперь ждать? пару левых пенальти в наши ворота! Ребят давайте скинемся на очки для "уважаемого" судьи! удачи ЦСКА.
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    Ник_ЦСКА
    1512372966
    ЦСКа не проиграть, зацепить очко, а Бенфике выйграть Базель на своём поле. Нормальный был бы расклад.
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    Полная Канистра
    1512381963
    от него только как говорят жди беды
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    Zenmaster
    1512391745
    Пиз...ец какой-то и так тяжко , так ещё дурня прицепили !!! Они вообще в гейропе честно играть умеют ???
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    ologreds
    1694991811
    numo527994
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