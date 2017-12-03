Тотти: «Клубы из ОАЭ и США могли засыпать меня деньгами, но тогда бы я разрушил 25-летнюю историю любви к «Роме»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, как отказывал клубам в переходе.

«В первый раз я мог перейти в «Реал». Я бы ни за что не надел футболку другого итальянского клуба. Но я сделал выбор сердцем и разумом и никогда не жалел об этом.

Был и второй раз. Последние несколько месяцев при Спаллетти были непростыми, хотя у нас были хорошие отношения до его ухода в 2009 году.

У меня были предложения из ОАЭ и США. Они могли бы засыпать меня деньгами, но тогда я бы разрушил 25-летнюю историю любви.

В тот раз я тоже выбрал «Рому», — сказал Тотти.

Сейчас итальянец занимает должность директора «Роме».