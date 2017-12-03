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    • Тотти: «Клубы из ОАЭ и США могли засыпать меня деньгами, но тогда бы я разрушил 25-летнюю историю любви к «Роме»

    Тотти: «Клубы из ОАЭ и США могли засыпать меня деньгами, но тогда бы я разрушил 25-летнюю историю любви к «Роме»

    Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, как отказывал клубам в переходе.

    «В первый раз я мог перейти в «Реал». Я бы ни за что не надел футболку другого итальянского клуба. Но я сделал выбор сердцем и разумом и никогда не жалел об этом.

    Был и второй раз. Последние несколько месяцев при Спаллетти были непростыми, хотя у нас были хорошие отношения до его ухода в 2009 году.

    У меня были предложения из ОАЭ и США. Они могли бы засыпать меня деньгами, но тогда я бы разрушил 25-летнюю историю любви.

    В тот раз я тоже выбрал «Рому», — сказал Тотти.

    Сейчас итальянец занимает должность директора «Роме».

    Источник: Skysports

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    03.12.2017 13:41
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512298235
    Легенда.Он показал всем как нужно любить лишь один клуб!!!
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    swot1205
    1512302823
    Мужик
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    mishavandit
    1512309684
    Монументально!!! Grazie Capitano!
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    fanchik
    1512314312
    Такие как Тотти единицы,у которых верность клубу до конца своей жизни.Просто"брависимо" Франческо
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    OfaZavr
    1512314547
    Тотти супер пример для нынешнего поколения во всем!
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    Бубновский
    1512327981
    ....достойно низкого поклона...особенно в наше время прости...уток!!!!
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    ologreds
    1694991811
    numo527992
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