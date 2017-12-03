Ибрагимович: «В 2000 году Венгер пригласил меня на просмотр. Я посчитал это унизительным»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что в 2000 году мог перейти в лондонский «Арсенал». Шведа приглашал на просмотр лично главный тренер «пушкарей» Арсен Венгер.

«Да, в 2000 году было приглашение в Лондон на просмотр. То есть у клуба были сомнения, брать меня или нет. Все зависело от того, каким бы меня они увидели.

Я сказал, что это унизительно – ехать и не знать, возьмут ли тебя. Поставил условие: либо вы берете меня, либо нет. В итоге в Лондон я не поехал», – рассказал швед.

В 2000 году Ибрагимович выступал за шведский «Мальме».