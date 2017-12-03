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    • Ибрагимович: «В 2000 году Венгер пригласил меня на просмотр. Я посчитал это унизительным»

    Ибрагимович: «В 2000 году Венгер пригласил меня на просмотр. Я посчитал это унизительным»

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что в 2000 году мог перейти в лондонский «Арсенал». Шведа приглашал на просмотр лично главный тренер «пушкарей» Арсен Венгер.

    «Да, в 2000 году было приглашение в Лондон на просмотр. То есть у клуба были сомнения, брать меня или нет. Все зависело от того, каким бы меня они увидели.

    Я сказал, что это унизительно – ехать и не знать, возьмут ли тебя. Поставил условие: либо вы берете меня, либо нет. В итоге в Лондон я не поехал», – рассказал швед.

    В 2000 году Ибрагимович выступал за шведский «Мальме».

    Источник: The Sun

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    03.12.2017 11:28
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    Комментарии (12)
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    Psih86
    1512290030
    Красавчик!!!У Ибры классная карьера,а у Венгера,что?....практически ни чего!!!
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    Chesn0k
    1512290588
    как марков из тосно, тот тоже в цска на просмотр не поехал)
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    Костефан
    1512292348
    Красава)))
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    Dominator777
    1512293597
    У Ибры всегда была завышенная самооценка, но все-равно игрок он классный.
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    Superviser77
    1512299502
    Это старая новость, зачем по сто раз одно и тоже закидывать и засорять эфир ))) Ибра велик!
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    ologreds
    1694991811
    numo527979
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