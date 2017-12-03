Гаттузо: «Матч с «Беневенто» для «Милана» сродни финалу Лиги чемпионов»

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 15 тура Серии А против «Беневенто». По словам специалиста, соперник опасен, несмотря на отсутствие набранных очков.

«Будет битва. С приходом нового главного тренера «Беневенто» изменился в лучшую сторону, пусть по-прежнему и идет без очков. Соперник опасен, в том числе благодаря настрою.

Мы должны представить, что этот матч есть финал Лиги чемпионов. Победа для нас очень важна», – сказал Гаттузо.

Миланцы идут на восьмом месте Серии А.