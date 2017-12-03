Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Зидан: «Рамос считает, что не заслуживал удаления»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча 14 тура Примеры против «Атлетика» (0:0). Француз считает, что сливочные сыграли очень хорошо.

    «Я разочарован, так как мы заслуживали большего, чем очко. Сыграли очень хорошо, но не забили. Мяч не хотел идти в ворота. Будем продолжать работать, голы придут.

    Серхио Рамос недоволен своим удалением. Он считает, что его не было. Однако мы не можем ничего поделать с решением судьи», – сказал Зидан.

    Посмотреть нарушение правил Рамосом можно на видео (с 1:20).

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2017 06:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Патронташ
    1512306526
    "Серхио Рамос недоволен своим удалением. Он считает, что его не было." Рафик полностью неуиноуен. В 19 раз.
    Ответить
    ologreds
    1694991813
    numo527953
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+