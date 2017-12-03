Зидан: «Рамос считает, что не заслуживал удаления»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча 14 тура Примеры против «Атлетика» (0:0). Француз считает, что сливочные сыграли очень хорошо.

«Я разочарован, так как мы заслуживали большего, чем очко. Сыграли очень хорошо, но не забили. Мяч не хотел идти в ворота. Будем продолжать работать, голы придут.

Серхио Рамос недоволен своим удалением. Он считает, что его не было. Однако мы не можем ничего поделать с решением судьи», – сказал Зидан.

Посмотреть нарушение правил Рамосом можно на видео (с 1:20).