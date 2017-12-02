Венгер: «Почему мы не забили «МЮ» больше? В этом заслуга Де Хеа»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 15-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Психологически было сложно играть, после того как мы пропустили два мяча так быстро. Особенно у себя дома.

Странно, что мы не забили больше, но это заслуга Де Хеа. Он был лучшим на поле.

Мы играли хорошо, но нет ничего более разочаровывающего, чем когда у тебя высокое качество игры, но в концовке ты не можешь показать ничего. Отношение к матчу было безукоризненным до конца. Но нельзя допускать таких ошибок, какие мы допустили в начале», — сказал Венгер,

Напомним, что Де Хеа совершил 14 сэйвов в этом матче и установил новый рекорд АПЛ. «Арсенал» нанес 33 удара по воротам «МЮ».