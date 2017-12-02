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    • Эллардайс: «Игроки знают, что пропускают слишком много голов. Это должно прекратиться»

    Эллардайс: «Игроки знают, что пропускают слишком много голов. Это должно прекратиться»

    Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» (2:0).

    «Первый гол успокоил нас, позволил построить фундамент, чтобы выиграть. Вторая победа подряд, сухой матч — я доволен. Мы играли не слишком зрелищно и весело, не хватало скорости и движения. Будем работать над этим.

    Игроки знают, что пропускают слишком много голов. Это должно прекратиться. Мы сможем отталкиваться от игры в атаке, когда разберемся с проблемами в обороне и сделаем ее надежнее», — сказал Эллардайс.

    Напомним, что в четверг «Эвертон» официально назначил Эллардайса главным тренером.

    Источник: BBC

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    02.12.2017 21:37
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    Комментарии (3)
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    kvm5
    1512242145
    Надо ещё и забивать
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    Sedoi_Goblin
    1512250995
    Так держать,Большой Сэм!!!
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    ologreds
    1694991815
    numo527923
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