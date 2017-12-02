Эллардайс: «Игроки знают, что пропускают слишком много голов. Это должно прекратиться»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал победу в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» (2:0).

«Первый гол успокоил нас, позволил построить фундамент, чтобы выиграть. Вторая победа подряд, сухой матч — я доволен. Мы играли не слишком зрелищно и весело, не хватало скорости и движения. Будем работать над этим.

Игроки знают, что пропускают слишком много голов. Это должно прекратиться. Мы сможем отталкиваться от игры в атаке, когда разберемся с проблемами в обороне и сделаем ее надежнее», — сказал Эллардайс.

Напомним, что в четверг «Эвертон» официально назначил Эллардайса главным тренером.