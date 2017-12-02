Гилерме: «Это лучший старт «Локомотива» на моей памяти»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне РФПЛ.

«Это лучший старт команды на моей памяти, и мы не только стартовали хорошо, но и поддерживаем этот уровень. Позади 19 матчей, а мы идем первыми.

Я бы назвал несколько причин успеха. Футболисты привыкли к Семину – он жесткий тренер и прямой человек. Ребятам понадобилось время, чтобы понять, как он строит команду, как работает. Кроме того, у нас классный подбор футболистов – Фернандеш, Алексей Миранчук, значительно прибавил Антон. Ну а про Фарфана даже и говорить не нужно.

Лидерство мотивирует нас. Легче играть, когда ты лидируешь, а не идешь на седьмом или восьмом месте. Жаль, что наступает зимняя пауза. Мы бы с удовольствием играли так до 30 тура.

С другой стороны, зимой вернутся Чорлука, Ари и я. Мы хорошенько подготовимся ко второй части сезона. Тот же «Спартак» сейчас показывает ту же игру, что и в чемпионском сезоне, и как раз со «Спартаком» мы сыграем сразу после перерыва», — сказал Гилерме.

Локомотив набрал 42 очка в 19 турах и занимает первую строчку в турнирной таблице.