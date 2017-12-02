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    Гилерме: «Это лучший старт «Локомотива» на моей памяти»

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне РФПЛ.

    «Это лучший старт команды на моей памяти, и мы не только стартовали хорошо, но и поддерживаем этот уровень. Позади 19 матчей, а мы идем первыми.

    Я бы назвал несколько причин успеха. Футболисты привыкли к Семину – он жесткий тренер и прямой человек. Ребятам понадобилось время, чтобы понять, как он строит команду, как работает. Кроме того, у нас классный подбор футболистов – Фернандеш, Алексей Миранчук, значительно прибавил Антон. Ну а про Фарфана даже и говорить не нужно.

    Лидерство мотивирует нас. Легче играть, когда ты лидируешь, а не идешь на седьмом или восьмом месте. Жаль, что наступает зимняя пауза. Мы бы с удовольствием играли так до 30 тура.

    С другой стороны, зимой вернутся Чорлука, Ари и я. Мы хорошенько подготовимся ко второй части сезона. Тот же «Спартак» сейчас показывает ту же игру, что и в чемпионском сезоне, и как раз со «Спартаком» мы сыграем сразу после перерыва», — сказал Гилерме.

    Локомотив набрал 42 очка в 19 турах и занимает первую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.12.2017 20:47
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    Комментарии (2)
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    pato08
    1512251986
    Нх себе старт. Почти 2/3 сезона прошло
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    ologreds
    1694991815
    numo527914
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